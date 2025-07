CORE

Core is an EVM-Compatible L1 chain. It is secured by the novel consensus mechanism called “Satoshi Plus” which secures the network using a combination of delegated BTC mining hash and delegated proof of stake. Core provides the composability of an EVM chain, with the decentralization and security of Bitcoin. Solving the blockchain trilemma.

NombreCORE

PuestoNo.113

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado0.0001%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)1.97%

Suministro de circulación1,005,677,480.9560742

Suministro máx.2,100,000,000

Suministro total2,093,769,839.0352812

Tasa de circulación0.4788%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico6.468239711847785,2023-02-08

Precio más bajo0.34324412364907425,2023-11-03

Blockchain públicaCORE

