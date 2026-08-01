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El precio actual de Canton Network hoy es 0.10019 EUR. La capitalización de mercado de CC es 3,887,510,637.0830659979746 EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de CC a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!El precio actual de Canton Network hoy es 0.10019 EUR. La capitalización de mercado de CC es 3,887,510,637.0830659979746 EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de CC a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!

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Precio de Canton Network(CC)

Precio en vivo de 1 CC en EUR:

€0.0861892
€0.0861892€0.0861892
+1.21%1D
EUR
Gráfico de precios en vivo de Canton Network (CC)
Última actualización de la página: 2026-08-12 05:29:21 (UTC+8)

Precio de Canton Network hoy

El precio actual de Canton Network (CC) hoy es € 0.10019, con una variación del 1.21% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CC a EUR es € 0.10019 por CC.

Canton Network actualmente está en el puesto #16 por capitalización de mercado en € 3.89B, con un suministro circulante de 38.80B CC. Durante las últimas 24 horas, CC cotiza entre € 0.09307 (bajo) y € 0.10101 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0.167076586464503114, mientras que el mínimo histórico fue € 0.0506985545567517226.

En el corto plazo, CC experimentó un cambio de -0.37% en la última hora y de -7.54% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 246.15K.

Información del mercado de Canton Network (CC)

No.16

€ 3.89B
€ 3.89B€ 3.89B

€ 246.15K
€ 246.15K€ 246.15K

€ 3.89B
€ 3.89B€ 3.89B

38.80B
38.80B 38.80B

--
----

38,801,383,741.72138934
38,801,383,741.72138934 38,801,383,741.72138934

0.28%

CANTON

La capitalización de mercado actual de Canton Network es de € 3.89B, con un volumen de trading en 24 horas de € 246.15K. El suministro circulante de CC es de 38.80B, con un suministro total de 38801383741.72138934. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 3.89B.

Historial de precios de Canton Network EUR

Rango de precios en 24 horas:
€ 0.09307
€ 0.09307€ 0.09307
24H Mín
€ 0.10101
€ 0.10101€ 0.10101
24H Máx

€ 0.09307
€ 0.09307€ 0.09307

€ 0.10101
€ 0.10101€ 0.10101

€ 0.167076586464503114
€ 0.167076586464503114€ 0.167076586464503114

€ 0.0506985545567517226
€ 0.0506985545567517226€ 0.0506985545567517226

-0.37%

+1.21%

-7.54%

-7.54%

Historial de precios de Canton Network (CC) en EUR

Siga los cambios de precios de Canton Network para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (EUR)Cambio (%)
Hoy€ +0.0010304+1.21%
30 Días€ -0.03403-25.36%
60 Días€ -0.06254-38.44%
90 Días€ -0.05503-35.46%
Cambio de precio de Canton Network hoy

Hoy, CC registró un cambio de € +0.0010304 (+1.21%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de Canton Network en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió € -0.03403 (-25.36%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de Canton Network en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, CC experimentó un cambio de € -0.06254 (-38.44%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de Canton Network en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € -0.05503 (-35.46%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de Canton Network (CC)?

Consulta la página Historial de precios de Canton Network ahora.

Análisis de Canton Network

Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de Canton Network, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.

Tendencia actual del mercado de Canton Network: ¿alcista o bajista?

Sentimiento general actual en el mercado de CC: alcista, alcista 60% | bajista 40%;

Dimensión del indicadorConclusión del modeloProporción/umbralExplicación sencilla
KDJCruz doradaK > DEl impulso a corto plazo se está calentando, la temperatura sube.
StochRSI> 80Zona de sobrecompraEl corto plazo sube demasiado rápido, ten en cuenta el riesgo de retroceso.
Grupo MA3‑4 Comprar40‑60% NeutralMAs mezcladas entre alcistas y bajistas, dirección poco clara.
MACDCruz doradaDIF > DEAEstá surgiendo un impulso alcista.
Grupo EMA3‑4 Comprar40‑60% NeutralMAs mezcladas entre alcistas y bajistas, dirección poco clara.
BOLL (20,2)Precio > Banda superiorTocando o rompiendo la banda superiorEntrando en la zona de "caro", volatilidad en aumento.
RSI (14)Neutral30‑70Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
Punto de pivotePivote ≤ Precio ≤ R1Entre Pivote‑R1Acaba de dejar el pivote central, posición moderadamente alta.

CC_USDT está operando por encima del punto central de 0,10031 en el período de 4 horas, y su precio actual de 0,10197 se encuentra dentro del rango de oscilación formado por S1 y R1. Al mantenerse por encima del nivel clave, la estructura a corto plazo sigue mostrando una tendencia neutral con ligera inclinación alcista, mientras que tanto compradores como vendedores han logrado un equilibrio temporal en esta zona. El conjunto de medias móviles presenta una configuración alcista, y el MACD ha completado una cruz al alza, confirmando un impulso positivo. El indicador RSI se sitúa en una zona neutra, sin señales de sobrecompra ni sobreventa, y los indicadores rápidos y lentos muestran direcciones coincidentes. Además, la volatilidad permanece en niveles normales, lo que indica la ausencia de impulsos extremos capaces de generar rupturas unilaterales en el mercado. En cuanto a las resistencias, la principal cercana se ubica en el nivel R1, a 0,10404, aproximadamente un 2% por encima del precio actual; mientras que la resistencia más lejana se encuentra en el nivel R2, a 0,10621. Por el lado de los soportes, el principal cercano está en el nivel S1, a 0,09814, aproximadamente un 3,7% por debajo del precio actual, y el nivel clave de defensa se sitúa en S2, a 0,09441. Actualmente, el precio se encuentra entre S1 y R1, por lo que será crucial observar la efectividad del retesteo sobre el punto central, así como evaluar si se mantienen o se pierden los niveles límite.

Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.

¿Qué factores influyen en los precios de Canton Network?

Los precios de Canton Network (CC) están influenciados por varios factores clave:

1. La dinámica de la oferta y la demanda del mercado
2. El sentimiento y las tendencias generales del mercado de criptomonedas
3. Los avances y actualizaciones en el desarrollo tecnológico
4. Los anuncios de alianzas y el crecimiento del ecosistema
5. El volumen de operaciones y los niveles de liquidez
6. Las noticias regulatorias que afectan a los proyectos DeFi y blockchain
7. La competencia de redes similares orientadas a la privacidad
8. Las condiciones económicas generales y el apetito de riesgo de los inversores

Estos factores interactúan para determinar la valoración del mercado y los movimientos de precios de CC.

¿Por qué la gente quiere saber el precio de Canton Network hoy?

La gente quiere conocer el precio de Canton Network (CC) hoy por varias razones clave:

1. Decisiones de inversión: Los traders necesitan los precios actuales para comprar, vender o mantener sus posiciones de manera eficaz.

2. Seguimiento de carteras: Los inversores monitorean el valor en tiempo real y el rendimiento de sus tenencias.

3. Análisis del mercado: Los datos de precios ayudan a identificar tendencias, patrones de volatilidad y oportunidades de trading.

4. Gestión de riesgos: La información actual sobre precios permite un dimensionamiento adecuado de las posiciones y una planificación efectiva de las órdenes de stop-loss.

5. Miedo a perderse algo (FOMO) o timing: El temor a perderse entradas o salidas rentables impulsa a monitorear constantemente los precios.

Predicción de precios para Canton Network

Predicción del precio de Canton Network (CC) para 2030 (en 4 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de CC en 2030 es de € --, con un 0.00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de Canton Network (CC) para 2040 (en 14 años)

Para 2040, el precio de Canton Network podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.

Herramientas MEXC
Para proyecciones de escenarios en tiempo real y un análisis más personalizado, los usuarios pueden utilizar la herramienta de predicción de precios y la información de mercado basada en IA de MEXC.
Aviso legal: Estos escenarios son ilustrativos y educativos; las criptomonedas son volátiles: realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar decisiones.
¿Quieres saber qué precios alcanzará Canton Network en el periodo de 2026-2027? Visita nuestra página de predicción de precios para conocer los pronósticos del precio de CC para el periodo de 2026-2027 haciendo clic en Predicción del precio de Canton Network.

Cómo comprar e invertir Canton Network en España

¿Listo para empezar con Canton Network? Comprar CC es rápido y fácil para principiantes en MEXC. Puedes empezar a operar al instante una vez que hayas realizado tu primera compra. Para obtener más información, consulta nuestra guía completa en cómo comprar Canton Network. A continuación encontrarás un resumen rápido de 5 pasos para ayudarte a comenzar tu viaje de compra de Canton Network (CC).

Paso 1

Regístrate para obtener una cuenta y completa el KYC

Primero, regístrate y completa el proceso de KYC en MEXC. Puedes hacerlo desde el sitio web oficial de MEXC o la app de MEXC usando tu número de teléfono o correo electrónico.
Paso 2

Añade USDT, USDC o USDE a tu billetera

USDT, USDC y USDE facilitan el trading en MEXC. Puedes comprar USDT, USDC y USDE mediante transferencia bancaria, OTC u operaciones P2P.
Paso 3

Ir a la página de trading Spot

En el sitio web de MEXC, haz clic en Spot en la barra superior y busca tus tokens preferidos.
Paso 4

Elige tus tokens

Con más de -- tokens disponibles, puedes comprar fácilmente Bitcoin, Ethereum y tokens en tendencia.
Paso 5

Completa tu compra

Ingresa la cantidad de tokens o el equivalente en tu moneda local. Haz clic en Comprar, y se abonará Canton Network instantáneamente en tu billetera.
Guía para comprar Canton Network (CC)

¿Qué puedes hacer con Canton Network?

Poseer Canton Network te permite abrir más puertas en términos de comprar y holdear. Puedes operar con BTC en cientos de mercados, obtener recompensas pasivas a través de productos flexibles de participación y ahorro, o aprovechar las herramientas de trading profesionales para hacer crecer tus activos. Tanto si eres un principiante o un inversor profesional y experimentado, MEXC facilita la maximización de tu potencial cripto. A continuación se muestran las cuatro formas principales en que puedes aprovechar al máximo tus tokens de Bitcoin

  • Explora el mercado spot de MEXC

    Explora el mercado spot de MEXC

    Opera más de 2,800 tokens con tarifas ultrabajas.

    Trading de futuros

    Trading de futuros

    Opera con un apalancamiento de hasta 500x y una gran liquidez.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Haz staking de tokens y gana increíbles airdrops.

    Premercado MEXC

    Premercado MEXC

    Compra y vende nuevos tokens antes de su listado oficial.

Operar con tarifas extremadamente bajas en MEXC

Comprar Canton Network (CC) en MEXC se traduce en más valor por tu dinero. Como una de las plataformas de criptomonedas con las tarifas más bajas del mercado, MEXC te ayuda a reducir costos desde tu primera operación.

Tarifas de trading spot:
--
Maker
--
Taker
Tarifas de trading de futuros:
--
Maker
--
Taker

Consulta las tarifas de trading competitivas de MEXC

Además, puedes operar al contado una selección de tokens sin ninguna tarifa a través del Festival de 0 Tarifas de MEXC.

Qué es Canton Network (CC)

Canton Network es la única blockchain pública y sin permisos diseñada específicamente para las finanzas institucionales, que combina de forma única privacidad, cumplimiento normativo y escalabilidad. Gobernada por la Fundación Canton, con la participación de las principales instituciones financieras globales, Canton permite la sincronización y la liquidación en tiempo real y de forma segura entre múltiples clases de activos sobre una infraestructura compartida e interoperable. La red funciona con su token nativo, Canton Coin, y admite gobernanza descentralizada y desarrollo colaborativo de aplicaciones. Es el vínculo comprobado entre la promesa de la tecnología blockchain y el poder de las finanzas globales, lo cual hace que el flujo financiero ocurra como debería.

Canton Network Recurso

Para conocer Canton Network más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Libro blanco
Sitio Web Oficial Canton Network
Explorador de bloques

Categoría :

BNB Chain EcosystemEthereum EcosystemLayer 1 (L1)

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre Canton Network

Última actualización de la página: 2026-08-12 05:29:21 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para Canton Network (CC)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
02-11 14:20:00Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
02-10 18:39:21Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
02-04 11:04:00Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
02-04 00:48:00Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
02-01 01:12:00Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
01-28 07:44:00Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally

Explorar más sobre Canton Network

CC USDT (trading de futuros)

Abre posiciones long o short de CC con apalancamiento. Explora el trading de futuros CCUSDT en MEXC y aprovecha los movimientos del mercado.

Opera Canton Network (CC) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Canton Network en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
CC/USDT
€0.086387
€0.086387€0.086387
+1.52%
2.51M (USDT)
CC/USDC
€0.0864558
€0.0864558€0.0864558
+1.61%
606.75K (USDT)

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€0.261096
€0.261096€0.261096

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DAPPOS

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€0.321726€0.321726

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€0.0129774
€0.0129774€0.0129774

-18.21%

AurumX

AurumX

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€0.1067346
€0.1067346€0.1067346

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TOFU Story

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€0.000408328€0.000408328

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TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

€0.005461
€0.005461€0.005461

+41.11%

Myros

Myros

MY

€0.010406
€0.010406€0.010406

+18.62%

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€2.544998€2.544998

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Aether Network

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€0.010492
€0.010492€0.010492

+16.19%

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Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.

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