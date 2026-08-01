Precio de Canton Network(CC)
El precio actual de Canton Network (CC) hoy es € 0.10019, con una variación del 1.21% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CC a EUR es € 0.10019 por CC.
Canton Network actualmente está en el puesto #16 por capitalización de mercado en € 3.89B, con un suministro circulante de 38.80B CC. Durante las últimas 24 horas, CC cotiza entre € 0.09307 (bajo) y € 0.10101 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0.167076586464503114, mientras que el mínimo histórico fue € 0.0506985545567517226.
En el corto plazo, CC experimentó un cambio de -0.37% en la última hora y de -7.54% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 246.15K.
No.16
0.28%
CANTON
La capitalización de mercado actual de Canton Network es de € 3.89B, con un volumen de trading en 24 horas de € 246.15K. El suministro circulante de CC es de 38.80B, con un suministro total de 38801383741.72138934. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 3.89B.
-0.37%
+1.21%
-7.54%
-7.54%
Siga los cambios de precios de Canton Network para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:
|Período
|Cambio (EUR)
|Cambio (%)
|Hoy
|€ +0.0010304
|+1.21%
|30 Días
|€ -0.03403
|-25.36%
|60 Días
|€ -0.06254
|-38.44%
|90 Días
|€ -0.05503
|-35.46%
Hoy, CC registró un cambio de € +0.0010304 (+1.21%), reflejando su última actividad en el mercado.
En los últimos 30 días, el precio cambió € -0.03403 (-25.36%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.
Ampliando la vista a 60 días, CC experimentó un cambio de € -0.06254 (-38.44%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.
Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € -0.05503 (-35.46%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.
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Sentimiento general actual en el mercado de CC: alcista, alcista 60% | bajista 40%;
|Dimensión del indicador
|Conclusión del modelo
|Proporción/umbral
|Explicación sencilla
|KDJ
|Cruz dorada
|K > D
|El impulso a corto plazo se está calentando, la temperatura sube.
|StochRSI
|> 80
|Zona de sobrecompra
|El corto plazo sube demasiado rápido, ten en cuenta el riesgo de retroceso.
|Grupo MA
|3‑4 Comprar
|40‑60% Neutral
|MAs mezcladas entre alcistas y bajistas, dirección poco clara.
|MACD
|Cruz dorada
|DIF > DEA
|Está surgiendo un impulso alcista.
|Grupo EMA
|3‑4 Comprar
|40‑60% Neutral
|MAs mezcladas entre alcistas y bajistas, dirección poco clara.
|BOLL (20,2)
|Precio > Banda superior
|Tocando o rompiendo la banda superior
|Entrando en la zona de "caro", volatilidad en aumento.
|RSI (14)
|Neutral
|30‑70
|Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
|Punto de pivote
|Pivote ≤ Precio ≤ R1
|Entre Pivote‑R1
|Acaba de dejar el pivote central, posición moderadamente alta.
CC_USDT está operando por encima del punto central de 0,10031 en el período de 4 horas, y su precio actual de 0,10197 se encuentra dentro del rango de oscilación formado por S1 y R1. Al mantenerse por encima del nivel clave, la estructura a corto plazo sigue mostrando una tendencia neutral con ligera inclinación alcista, mientras que tanto compradores como vendedores han logrado un equilibrio temporal en esta zona. El conjunto de medias móviles presenta una configuración alcista, y el MACD ha completado una cruz al alza, confirmando un impulso positivo. El indicador RSI se sitúa en una zona neutra, sin señales de sobrecompra ni sobreventa, y los indicadores rápidos y lentos muestran direcciones coincidentes. Además, la volatilidad permanece en niveles normales, lo que indica la ausencia de impulsos extremos capaces de generar rupturas unilaterales en el mercado. En cuanto a las resistencias, la principal cercana se ubica en el nivel R1, a 0,10404, aproximadamente un 2% por encima del precio actual; mientras que la resistencia más lejana se encuentra en el nivel R2, a 0,10621. Por el lado de los soportes, el principal cercano está en el nivel S1, a 0,09814, aproximadamente un 3,7% por debajo del precio actual, y el nivel clave de defensa se sitúa en S2, a 0,09441. Actualmente, el precio se encuentra entre S1 y R1, por lo que será crucial observar la efectividad del retesteo sobre el punto central, así como evaluar si se mantienen o se pierden los niveles límite.
Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.
Para 2040, el precio de Canton Network podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.
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Canton Network es la única blockchain pública y sin permisos diseñada específicamente para las finanzas institucionales, que combina de forma única privacidad, cumplimiento normativo y escalabilidad. Gobernada por la Fundación Canton, con la participación de las principales instituciones financieras globales, Canton permite la sincronización y la liquidación en tiempo real y de forma segura entre múltiples clases de activos sobre una infraestructura compartida e interoperable. La red funciona con su token nativo, Canton Coin, y admite gobernanza descentralizada y desarrollo colaborativo de aplicaciones. Es el vínculo comprobado entre la promesa de la tecnología blockchain y el poder de las finanzas globales, lo cual hace que el flujo financiero ocurra como debería.
Para conocer Canton Network más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:
|Tiempo (UTC+8)
|Tipo
|Información
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|02-10 18:39:21
|Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
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|Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
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El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally
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