Precio de Canton Network hoy

El precio actual de Canton Network (CC) hoy es € 0.10019, con una variación del 1.21% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CC a EUR es € 0.10019 por CC.

Canton Network actualmente está en el puesto #16 por capitalización de mercado en € 3.89B, con un suministro circulante de 38.80B CC. Durante las últimas 24 horas, CC cotiza entre € 0.09307 (bajo) y € 0.10101 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0.167076586464503114, mientras que el mínimo histórico fue € 0.0506985545567517226.

En el corto plazo, CC experimentó un cambio de -0.37% en la última hora y de -7.54% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 246.15K.

Información del mercado de Canton Network (CC)

Puesto No.16 Cap de mercado € 3.89B€ 3.89B € 3.89B Volumen (24H) € 246.15K€ 246.15K € 246.15K Cap. de mercado totalmente diluida € 3.89B€ 3.89B € 3.89B Suministro de Circulación 38.80B 38.80B 38.80B Suministro máx. ---- -- Suministro total 38,801,383,741.72138934 38,801,383,741.72138934 38,801,383,741.72138934 Cuota de mercado 0.28% Blockchain pública CANTON

La capitalización de mercado actual de Canton Network es de € 3.89B, con un volumen de trading en 24 horas de € 246.15K. El suministro circulante de CC es de 38.80B, con un suministro total de 38801383741.72138934. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 3.89B.