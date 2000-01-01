Buy CryptoMarketsSpotFuturesKORUEarnEvent Center
More
$1,000,000 TradFi Gala
Regístrate

Principales tokens de Ecosistema Monad por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Ecosistema Monad. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00081
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 74.86B
$ 56.90M
2
Wrapped stETH
Wrapped stETH
WSTETH
$ 2,342.62
-0.13%
+0.01%
-1.03%
$ 8.70B
$ 6.11M
3
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,703.88
-0.19%
-0.43%
-1.75%
$ 7.43B
$ 7.35
4
Coinbase Wrapped BTC
Coinbase Wrapped BTC
CBBTC
$ 63,625
-0.21%
-0.00%
-1.72%
$ 6.18B
$ 263.25M
5
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.733
-0.33%
+2.86%
+6.11%
$ 5.71B
$ 117.34K
6
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0009
-0.01%
0.00%
0.00%
$ 4.49B
$ 5.05M
7
USD1
USD1
USD1
$ 1.00035
-0.01%
+0.01%
-0.01%
$ 4.40B
$ 2.22M
8
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.999007
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 4.06B
$ 64.72M
9
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,081.81
+0.80%
+1.57%
-0.37%
$ 3.41B
$ 0.02
10
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.47B
$ 6.58M
11
syrupUSDC
syrupUSDC
SYRUPUSDC
$ 1.18
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.07B
$ 928.02K
12
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
JTRSY
$ 1.11
0.00%
0.00%
0.00%
$ 871.96M
--
13
GHO
GHO
GHO
$ 0.998301
0.00%
0.00%
+0.08%
$ 697.82M
$ 10.91M
14
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
JAAA
$ 1.045
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 693.81M
--
15
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 63,580
-0.19%
-0.00%
-1.44%
$ 413.58M
$ 11.02K
16
Monad
Monad
MON
$ 0.02148
0.00%
-1.32%
+3.89%
$ 255.78M
$ 5.90M
17
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.335
-0.30%
-0.30%
-2.47%
$ 229.82M
$ 240.44K
18
AUSD
AUSD
AUSD
$ 0.999257
0.00%
0.00%
+0.02%
$ 214.13M
$ 6.55M
19
ApeCoin
ApeCoin
APE
$ 0.1284
-0.23%
-1.61%
-4.67%
$ 128.70M
$ 1.17M
20
Tether Gold Tokens
Tether Gold Tokens
XAUT0
$ 4,369.99
+0.09%
+0.00%
+3.23%
$ 119.35M
$ 7.41M
21
Saturn Dollar
Saturn Dollar
USDAT
$ 0.999185
+0.02%
0.00%
+0.02%
$ 96.00M
$ 1.51M
22
Solv Protocol Staked BTC
Solv Protocol Staked BTC
XSOLVBTC
$ 63,516
+0.39%
0.00%
-0.98%
$ 62.53M
$ 2.58
23
NEXPACE
NEXPACE
NXPC
$ 0.2055
-0.48%
-8.60%
-13.69%
$ 58.76M
$ 274.40K
24
Staked Yuzu USD
Staked Yuzu USD
SYZUSD
$ 1.045
0.00%
0.00%
0.00%
$ 58.21M
$ 5.54K
25
Midas mHYPER
Midas mHYPER
MHYPER
$ 1.12
0.00%
0.00%
0.00%
$ 39.38M
--
26
Midas Hyperithm BTC
Midas Hyperithm BTC
MHYPERBTC
$ 65,123
-0.33%
-0.00%
-1.83%
$ 36.22M
--
27
eBTC
eBTC
EBTC
$ 63,658
-0.20%
-0.00%
-1.68%
$ 35.30M
$ 9.32K
28
MetaMask USD
MetaMask USD
MUSD
$ 0.999202
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 25.90M
$ 2.40M
29
earnAUSD
earnAUSD
EARNAUSD
$ 1.01
0.00%
0.00%
0.00%
$ 21.45M
$ 50.23
30
ShMonad
ShMonad
SHMON
$ 0.0346415
+0.01%
-0.01%
+4.22%
$ 7.94M
$ 1.39K
31
LeverUp
LeverUp
LV
$ 0.055329
-0.01%
-0.01%
+4.62%
$ 4.98M
$ 312.88
32
Wrapped Neverland USDT0
Wrapped Neverland USDT0
WNUSDT0
$ 0.993704
0.00%
0.00%
-0.03%
$ 4.02M
$ 1.58M
33
Mu Digital AZND
Mu Digital AZND
AZND
$ 0.178421
0.00%
--
0.00%
$ 2.91M
$ 1.21K
34
Midas mEDGE
Midas mEDGE
MEDGE
$ 1.14
0.00%
0.00%
+0.88%
$ 2.24M
--
35
Magma Staked Monad
Magma Staked Monad
GMON
$ 0.02346749
+0.01%
-0.01%
+4.22%
$ 1.65M
$ 197.47
36
LeverUp MON
LeverUp MON
LVMON
$ 0.02152923
-0.49%
-0.01%
+4.02%
$ 1.58M
$ 662.07
37
LeverUp USD
LeverUp USD
LVUSD
$ 1.0
0.00%
0.00%
-0.30%
$ 1.39M
$ 725.53
38
Wrapped Neverland USDC
Wrapped Neverland USDC
WNUSDC
$ 1.02
0.00%
-0.00%
+0.49%
$ 1.31M
$ 22.15
39
Wrapped Neverland AUSD
Wrapped Neverland AUSD
WNAUSD
$ 0.999822
0.00%
0.00%
-0.01%
$ 1.22M
$ 1.59M
40
Chog
Chog
CHOG
$ 0.00121686
-0.11%
+0.21%
+39.74%
$ 1.22M
$ 49.00K
41
Mu Digital muBOND
Mu Digital muBOND
MUBOND
$ 0.996783
0.00%
--
0.00%
$ 924.16K
$ 7.74K
42
HOLD
HOLD
EARN
$ 0.00185426
-0.46%
-0.05%
+16.52%
$ 779.84K
$ 359.98
43
aPriori Monad LST
aPriori Monad LST
APRMON
$ 0.02331038
-0.01%
-0.01%
+4.25%
$ 586.03K
$ 24.06K
44
Newrails Euro
Newrails Euro
EURW
$ 1.15
0.00%
0.00%
0.00%
$ 558.52K
$ 2.55M
45
emonad
emonad
EMO
$ 0.00044821
+0.01%
-0.03%
+13.47%
$ 448.21K
$ 812.74
46
Mu Digital Locked AZND
Mu Digital Locked AZND
LOAZND
$ 1.45
0.00%
--
0.00%
$ 257.58K
$ 54.55
47
zkSwap Finance
zkSwap Finance
ZF
$ 0.00033907
-0.01%
-0.06%
-8.24%
$ 223.39K
$ 11.29K
48
Etherfuse TESOURO
Etherfuse TESOURO
TESOURO
$ 0.240733
0.00%
0.00%
-0.30%
$ 204.19K
$ 3.03K
49
Long
Long
LONG
$ 2.28121E-7
+0.01%
-2.90%
-0.97%
$ 179.48K
--
50
Etherfuse GILTS
Etherfuse GILTS
GILTS
$ 1.42
0.00%
--
0.00%
$ 177.37K
$ 122.72

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Ecosistema Monad y por qué son populares?
Los tokens de Ecosistema Monad representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 67 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $125.87B.
¿Cuál es el token de Ecosistema Monad con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Ecosistema Monad rastreados en MEXC, APR ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 33.84% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Ecosistema Monad están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 67 tokens de Ecosistema Monad, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. USDC, WSTETH, WBTC se encuentra entre los tokens populares de Ecosistema Monad. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Ecosistema Monad?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Ecosistema Monad es de aproximadamente $125.87B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Ecosistema Monad, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.