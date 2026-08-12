Precio de Newrails Euro hoy

El precio actual de Newrails Euro (EURW) hoy es $ 1.15, con una variación del 0.06% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de EURW a USD es $ 1.15 por EURW.

Newrails Euro actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 526,593, con un suministro circulante de 456.49K EURW. Durante las últimas 24 horas, EURW cotiza entre $ 1.15 (bajo) y $ 1.15 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.18, mientras que el mínimo histórico fue $ 1.13.

En el corto plazo, EURW experimentó un cambio de +0.05% en la última hora y de -0.05% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 2.70M.

Información del mercado de Newrails Euro (EURW)

Cap de mercado $ 526.59K$ 526.59K $ 526.59K Volumen (24H) $ 2.70M$ 2.70M $ 2.70M Cap. de mercado totalmente diluida $ 526.59K$ 526.59K $ 526.59K Suministro de Circulación 456.49K 456.49K 456.49K Suministro total 456,488.0336 456,488.0336 456,488.0336

La capitalización de mercado actual de Newrails Euro es de $ 526.59K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 2.70M. El suministro circulante de EURW es de 456.49K, con un suministro total de 456488.0336. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 526.59K.