Precio de ShMonad hoy

El precio actual de ShMonad (SHMON) hoy es $ 0.03487368, con una variación del 1.08% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SHMON a USD es $ 0.03487368 por SHMON.

ShMonad actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 8,203,414, con un suministro circulante de 235.23M SHMON. Durante las últimas 24 horas, SHMON cotiza entre $ 0.03397159 (bajo) y $ 0.03501675 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.069732, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.02442519.

En el corto plazo, SHMON experimentó un cambio de -0.40% en la última hora y de +4.46% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 1.04K.

Información del mercado de ShMonad (SHMON)

Cap de mercado $ 8.20M$ 8.20M $ 8.20M Volumen (24H) $ 1.04K$ 1.04K $ 1.04K Cap. de mercado totalmente diluida $ 8.20M$ 8.20M $ 8.20M Suministro de Circulación 235.23M 235.23M 235.23M Suministro total 235,234,003.044845 235,234,003.044845 235,234,003.044845

La capitalización de mercado actual de ShMonad es de $ 8.20M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 1.04K. El suministro circulante de SHMON es de 235.23M, con un suministro total de 235234003.044845. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 8.20M.