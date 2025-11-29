Precio de Midas mEDGE hoy

El precio actual de Midas mEDGE (MEDGE) hoy es $ 1.076, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MEDGE a USD es $ 1.076 por MEDGE.

Midas mEDGE actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 10,358,682, con un suministro circulante de 9.63M MEDGE. Durante las últimas 24 horas, MEDGE cotiza entre $ 1.076 (bajo) y $ 1.076 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.076, mientras que el mínimo histórico fue $ 1.005.

En el corto plazo, MEDGE experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de +0.13% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Midas mEDGE (MEDGE)

Cap de mercado $ 10.36M$ 10.36M $ 10.36M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 10.36M$ 10.36M $ 10.36M Suministro de Circulación 9.63M 9.63M 9.63M Suministro total 9,630,212.958300186 9,630,212.958300186 9,630,212.958300186

La capitalización de mercado actual de Midas mEDGE es de $ 10.36M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de MEDGE es de 9.63M, con un suministro total de 9630212.958300186. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 10.36M.