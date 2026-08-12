Precio de Mu Digital AZND hoy

El precio actual de Mu Digital AZND (AZND) hoy es $ 0.178421, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de AZND a USD es $ 0.178421 por AZND.

Mu Digital AZND actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 2,912,973, con un suministro circulante de 16.33M AZND. Durante las últimas 24 horas, AZND cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.069, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.176295.

En el corto plazo, AZND experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 1.21K.

Información del mercado de Mu Digital AZND (AZND)

Cap de mercado $ 2.91M$ 2.91M $ 2.91M Volumen (24H) $ 1.21K$ 1.21K $ 1.21K Cap. de mercado totalmente diluida $ 2.91M$ 2.91M $ 2.91M Suministro de Circulación 16.33M 16.33M 16.33M Suministro total 16,326,375.99 16,326,375.99 16,326,375.99

La capitalización de mercado actual de Mu Digital AZND es de $ 2.91M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 1.21K. El suministro circulante de AZND es de 16.33M, con un suministro total de 16326375.99. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 2.91M.