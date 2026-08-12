Precio de emonad hoy

El precio actual de emonad (EMO) hoy es $ 0, con una variación del 1.79% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de EMO a USD es $ 0 por EMO.

emonad actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 456,936, con un suministro circulante de 1.00B EMO. Durante las últimas 24 horas, EMO cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00169978, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, EMO experimentó un cambio de +0.51% en la última hora y de +10.50% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 826.68.

Información del mercado de emonad (EMO)

Cap de mercado $ 456.94K$ 456.94K $ 456.94K Volumen (24H) $ 826.68$ 826.68 $ 826.68 Cap. de mercado totalmente diluida $ 456.94K$ 456.94K $ 456.94K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de emonad es de $ 456.94K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 826.68. El suministro circulante de EMO es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 456.94K.