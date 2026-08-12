Precio de aPriori Monad LST hoy

El precio actual de aPriori Monad LST (APRMON) hoy es $ 0.02323859, con una variación del 1.71% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de APRMON a USD es $ 0.02323859 por APRMON.

aPriori Monad LST actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 587,246, con un suministro circulante de 25.19M APRMON. Durante las últimas 24 horas, APRMON cotiza entre $ 0.02281592 (bajo) y $ 0.02399629 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.03891943, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.01667793.

En el corto plazo, APRMON experimentó un cambio de -0.57% en la última hora y de +5.16% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 24.36K.

Información del mercado de aPriori Monad LST (APRMON)

Cap de mercado $ 587.25K$ 587.25K $ 587.25K Volumen (24H) $ 24.36K$ 24.36K $ 24.36K Cap. de mercado totalmente diluida $ 585.36K$ 585.36K $ 585.36K Suministro de Circulación 25.19M 25.19M 25.19M Suministro total 25,189,553.27374592 25,189,553.27374592 25,189,553.27374592

La capitalización de mercado actual de aPriori Monad LST es de $ 587.25K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 24.36K. El suministro circulante de APRMON es de 25.19M, con un suministro total de 25189553.27374592. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 585.36K.