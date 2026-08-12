Precio de Mu Digital Locked AZND hoy

El precio actual de Mu Digital Locked AZND (LOAZND) hoy es $ 1.45, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de LOAZND a USD es $ 1.45 por LOAZND.

Mu Digital Locked AZND actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 257,575, con un suministro circulante de 195.96K LOAZND. Durante las últimas 24 horas, LOAZND cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 2.18, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.974754.

En el corto plazo, LOAZND experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 54.55.

Información del mercado de Mu Digital Locked AZND (LOAZND)

Cap de mercado $ 257.58K$ 257.58K $ 257.58K Volumen (24H) $ 54.55$ 54.55 $ 54.55 Cap. de mercado totalmente diluida $ 257.58K$ 257.58K $ 257.58K Suministro de Circulación 195.96K 195.96K 195.96K Suministro total 195,956.9896758235 195,956.9896758235 195,956.9896758235

La capitalización de mercado actual de Mu Digital Locked AZND es de $ 257.58K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 54.55. El suministro circulante de LOAZND es de 195.96K, con un suministro total de 195956.9896758235. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 257.58K.