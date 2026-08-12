Precio de Mu Digital muBOND hoy

El precio actual de Mu Digital muBOND (MUBOND) hoy es $ 0.996783, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MUBOND a USD es $ 0.996783 por MUBOND.

Mu Digital muBOND actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 924,163, con un suministro circulante de 927.15K MUBOND. Durante las últimas 24 horas, MUBOND cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.054, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.446827.

En el corto plazo, MUBOND experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 7.74K.

Información del mercado de Mu Digital muBOND (MUBOND)

Cap de mercado $ 924.16K$ 924.16K $ 924.16K Volumen (24H) $ 7.74K$ 7.74K $ 7.74K Cap. de mercado totalmente diluida $ 924.16K$ 924.16K $ 924.16K Suministro de Circulación 927.15K 927.15K 927.15K Suministro total 927,145.5959999999 927,145.5959999999 927,145.5959999999

La capitalización de mercado actual de Mu Digital muBOND es de $ 924.16K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 7.74K. El suministro circulante de MUBOND es de 927.15K, con un suministro total de 927145.5959999999. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 924.16K.