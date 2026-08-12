Precio de earnAUSD hoy

El precio actual de earnAUSD (EARNAUSD) hoy es $ 1.01, con una variación del 0.02% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de EARNAUSD a USD es $ 1.01 por EARNAUSD.

earnAUSD actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 21,409,035, con un suministro circulante de 21.19M EARNAUSD. Durante las últimas 24 horas, EARNAUSD cotiza entre $ 1.01 (bajo) y $ 1.011 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 11.25, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.947866.

En el corto plazo, EARNAUSD experimentó un cambio de -0.00% en la última hora y de -0.01% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 50.23.

Información del mercado de earnAUSD (EARNAUSD)

Cap de mercado $ 21.41M$ 21.41M $ 21.41M Volumen (24H) $ 50.23$ 50.23 $ 50.23 Cap. de mercado totalmente diluida $ 21.41M$ 21.41M $ 21.41M Suministro de Circulación 21.19M 21.19M 21.19M Suministro total 21,194,273.183394 21,194,273.183394 21,194,273.183394

La capitalización de mercado actual de earnAUSD es de $ 21.41M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 50.23. El suministro circulante de EARNAUSD es de 21.19M, con un suministro total de 21194273.183394. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 21.41M.