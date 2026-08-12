Precio de Midas Rockaway Market Neutral hoy

El precio actual de Midas Rockaway Market Neutral (MROX) hoy es $ 1.14, con una variación del 0.07% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MROX a USD es $ 1.14 por MROX.

Midas Rockaway Market Neutral actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 6,679,720, con un suministro circulante de 5.86M MROX. Durante las últimas 24 horas, MROX cotiza entre $ 1.14 (bajo) y $ 1.14 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.14, mientras que el mínimo histórico fue $ 1.14.

En el corto plazo, MROX experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de +0.13% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 0.00.

Información del mercado de Midas Rockaway Market Neutral (MROX)

Cap de mercado $ 6.68M$ 6.68M $ 6.68M Volumen (24H) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Cap. de mercado totalmente diluida $ 6.68M$ 6.68M $ 6.68M Suministro de Circulación 5.86M 5.86M 5.86M Suministro total 5,857,700.376617643 5,857,700.376617643 5,857,700.376617643

La capitalización de mercado actual de Midas Rockaway Market Neutral es de $ 6.68M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 0.00. El suministro circulante de MROX es de 5.86M, con un suministro total de 5857700.376617643. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 6.68M.