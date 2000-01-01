Buy CryptoMarketsSpotFuturesKORUEarnEvent Center
More
$1,000,000 TradFi Gala
Regístrate

Principales tokens de Launchpad por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Launchpad. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Jupiter
Jupiter
JUP
$ 0.174
+0.51%
-2.38%
-5.51%
$ 586.04M
$ 1.11M
2
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1.452
-0.41%
-0.21%
+3.05%
$ 510.91M
$ 317.50K
3
Virtuals Protocol
Virtuals Protocol
VIRTUAL
$ 0.5374
-0.46%
-2.46%
-5.71%
$ 355.01M
$ 461.64K
4
Raydium
Raydium
RAY
$ 0.6299
-0.08%
+0.56%
+2.09%
$ 169.91M
$ 94.22K
5
Kaito
Kaito
KAITO
$ 0.6313
+0.43%
-4.24%
-30.57%
$ 152.51M
$ 192.02K
6
BUILDon
BUILDon
B
$ 0.14969
-0.38%
-1.66%
-14.44%
$ 148.76M
$ 493.86K
7
Vision
Vision
VSN
$ 0.03669
-0.14%
-0.49%
-1.72%
$ 133.22M
$ 1.53M
8
ApeCoin
ApeCoin
APE
$ 0.1286
-0.23%
-1.61%
-4.67%
$ 128.70M
$ 1.17M
9
MetaDAO
MetaDAO
META
$ 4.77
-1.04%
-0.06%
-10.00%
$ 108.31M
$ 4.41M
10
FORM
FORM
FORM
$ 0.2152
+0.05%
+1.46%
-0.87%
$ 82.33M
$ 357.30K
11
Toshi
Toshi
TOSHI
$ 0.0001024
0.00%
+0.19%
-1.25%
$ 43.33M
$ 528.74M
12
LAB
LAB
LAB
$ 0.11578
-1.34%
+3.12%
-10.08%
$ 36.07M
$ 3.70M
13
PumpMeme
PumpMeme
PM
$ 1.008
+0.10%
-0.00%
-2.51%
$ 32.28M
$ 124.27K
14
Nock
Nock
NOCK
$ 0.012514
-0.19%
+9.29%
+7.11%
$ 27.46M
$ 9.33M
15
Zora
Zora
ZORA
$ 0.005077
-0.45%
-0.37%
-4.73%
$ 22.68M
$ 12.32M
16
BounceToken
BounceToken
AUCTION
$ 2.906
+0.03%
-3.06%
-3.83%
$ 20.17M
$ 19.18K
17
ChainGPT
ChainGPT
CGPT
$ 0.02065
-0.14%
+1.87%
+9.79%
$ 19.25M
$ 3.35M
18
Starpower
Starpower
STAR
$ 0.0975
0.00%
-7.49%
+22.46%
$ 18.16M
$ 268.54K
19
PinkSale
PinkSale
PINKSALE
$ 168.95
0.00%
--
+1.59%
$ 16.89M
$ 10.21
20
Hypurr Fun
Hypurr Fun
HFUN
$ 15.86
+0.06%
-0.00%
-3.70%
$ 15.80M
$ 13.38K
21
JOE
JOE
JOE
$ 0.02753
-0.36%
+3.12%
+6.68%
$ 12.55M
$ 2.19M
22
tokenbot
tokenbot
CLANKER
$ 12.68
-0.31%
-0.93%
+2.25%
$ 12.55M
$ 5.76K
23
Metaplex
Metaplex
MPLX
$ 0.02365076
-0.24%
+0.04%
-1.00%
$ 11.29M
$ 809.05K
24
AITECH Cloud Network
AITECH Cloud Network
ACN
$ 0.004995
+0.02%
-0.28%
-6.09%
$ 8.91M
$ 48.71M
25
Bitlight Labs
Bitlight Labs
LIGHT
$ 0.1745
+0.82%
+1.65%
+15.64%
$ 7.45M
$ 775.72K
26
Polkastarter
Polkastarter
POLS
$ 0.05033
+0.02%
-2.05%
-8.00%
$ 4.93M
$ 1.08M
27
Paal AI
Paal AI
PAAL
$ 0.004937
-0.14%
+0.51%
-13.96%
$ 4.93M
$ 11.88M
28
DAO Maker
DAO Maker
DAO
$ 0.0207
-0.34%
-3.23%
+0.53%
$ 4.33M
$ 2.69M
29
Impossible Finance Launchpad
Impossible Finance Launchpad
IDIA
$ 0.00425275
0.00%
-0.00%
-0.03%
$ 4.25M
$ 22.14
30
Flayer
Flayer
FLAY
$ 0.00608089
+0.48%
+0.02%
-0.74%
$ 3.65M
$ 13.65K
31
Trustswap
Trustswap
TRUSTSWAP
$ 0.0357
-0.11%
+2.35%
+2.70%
$ 3.58M
$ 192.91K
32
Gems
Gems
GEMS
$ 0.004927
-0.18%
+0.55%
-4.86%
$ 2.95M
$ 15.92M
33
Rich Quack
Rich Quack
QUACK
$ 2.6295E-11
-0.23%
-6.10%
-7.37%
$ 2.63M
--
34
FEG Token
FEG Token
FEG
$ 0.00002848
-0.07%
+0.67%
-0.87%
$ 2.47M
$ 1.21B
35
Forest Protocol
Forest Protocol
FOREST
$ 0.01942
+0.41%
+3.26%
-5.03%
$ 2.20M
$ 2.31M
36
Cicada Finance
Cicada Finance
LTCIC
$ 0.00074777
-0.01%
-0.06%
-6.86%
$ 2.15M
$ 22.44K
37
Allo
Allo
RWA
$ 0.001189
-0.08%
+2.32%
+4.21%
$ 2.14M
$ 44.97M
38
Block
Block
BLOCK
$ 0.00208751
-0.23%
-0.01%
+1.25%
$ 2.09M
$ 138.09K
39
TokenFi
TokenFi
TOKEN
$ 0.00179
-0.06%
+0.22%
-3.84%
$ 1.80M
$ 31.79M
40
Believe
Believe
BELIEVE
$ 0.00129225
+0.05%
-0.02%
-13.48%
$ 1.65M
$ 153.93K
41
BOOP
BOOP
BOOP
$ 0.00522439
+0.26%
+0.00%
+0.34%
$ 1.63M
$ 32.13K
42
Laso Finance
Laso Finance
LASO
$ 0.121321
0.00%
-0.00%
-9.48%
$ 1.57M
$ 20.43K
43
XFee
XFee
XFEE
$ 6.91
-0.58%
+0.11%
+90.88%
$ 1.38M
$ 14.19K
44
LiquidLaunch
LiquidLaunch
LIQD
$ 0.0010591
0.00%
+0.13%
+12.66%
$ 1.27M
$ 1.91K
45
HyperGPT
HyperGPT
HGPT
$ 0.0011737
0.00%
-2.39%
+7.22%
$ 1.09M
$ 99.98M
46
GLADIUS
GLADIUS
GLADIUS
$ 0.00013434
-0.20%
-0.12%
-43.35%
$ 1.07M
$ 1.26K
47
UNCX Network
UNCX Network
UNCX
$ 22.01
0.00%
--
-0.09%
$ 802.85K
$ 207.72
48
UFO Gaming
UFO Gaming
UFO
$ 2.7217E-8
+0.10%
+0.50%
-0.98%
$ 701.04K
--
49
Ethervista
Ethervista
VISTA
$ 0.7342
+0.57%
+3.11%
+7.37%
$ 691.26K
$ 76.68K
50
BSCPAD
BSCPAD
BSCPAD
$ 0.00389941
-0.45%
+0.02%
+0.55%
$ 684.85K
$ 194.12

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Launchpad y por qué son populares?
Los tokens de Launchpad representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 151 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $2.75B.
¿Cuál es el token de Launchpad con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Launchpad rastreados en MEXC, MANYU ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 15.02% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Launchpad están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 151 tokens de Launchpad, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. JUP, CAKE, VIRTUAL se encuentra entre los tokens populares de Launchpad. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Launchpad?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Launchpad es de aproximadamente $2.75B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Launchpad, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.