Precio de AITECH Cloud Network hoy

El precio actual de AITECH Cloud Network (ACN) hoy es € 0.004978, con una variación del 0.42% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ACN a EUR es € 0.004978 por ACN.

AITECH Cloud Network actualmente está en el puesto #891 por capitalización de mercado en € 8.88M, con un suministro circulante de 1.78B ACN. Durante las últimas 24 horas, ACN cotiza entre € 0.004934 (bajo) y € 0.005258 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0.427966343946099773, mientras que el mínimo histórico fue € 0.0043240463631655824.

En el corto plazo, ACN experimentó un cambio de -0.07% en la última hora y de -6.52% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 178.29K.

Información del mercado de AITECH Cloud Network (ACN)

Puesto No.891 Cap de mercado € 8.88M€ 8.88M € 8.88M Volumen (24H) € 178.29K€ 178.29K € 178.29K Cap. de mercado totalmente diluida € 9.96M€ 9.96M € 9.96M Suministro de Circulación 1.78B 1.78B 1.78B Suministro máx. 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 Suministro total 1,986,052,500 1,986,052,500 1,986,052,500 Tasa de circulación 89.20% Blockchain pública ETH

La capitalización de mercado actual de AITECH Cloud Network es de € 8.88M, con un volumen de trading en 24 horas de € 178.29K. El suministro circulante de ACN es de 1.78B, con un suministro total de 1986052500. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 9.96M.