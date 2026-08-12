Precio de MetaDAO hoy

El precio actual de MetaDAO (META) hoy es $ 4.79, con una variación del 4.66% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de META a USD es $ 4.79 por META.

MetaDAO actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 108,688,476, con un suministro circulante de 22.68M META. Durante las últimas 24 horas, META cotiza entre $ 4.75 (bajo) y $ 5.56 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 10.84, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.724356.

En el corto plazo, META experimentó un cambio de -0.67% en la última hora y de -10.53% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 4.37M.

Información del mercado de MetaDAO (META)

Cap de mercado $ 108.69M$ 108.69M $ 108.69M Volumen (24H) $ 4.37M$ 4.37M $ 4.37M Cap. de mercado totalmente diluida $ 108.69M$ 108.69M $ 108.69M Suministro de Circulación 22.68M 22.68M 22.68M Suministro total 22,684,693.49069 22,684,693.49069 22,684,693.49069

La capitalización de mercado actual de MetaDAO es de $ 108.69M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 4.37M. El suministro circulante de META es de 22.68M, con un suministro total de 22684693.49069. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 108.69M.