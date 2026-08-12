Precio de Trustswap hoy

El precio actual de Trustswap (TRUSTSWAP) hoy es € 0.03579, con una variación del 0.25% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de TRUSTSWAP a EUR es € 0.03579 por TRUSTSWAP.

Trustswap actualmente está en el puesto #1267 por capitalización de mercado en € 3.58M, con un suministro circulante de 100.00M TRUSTSWAP. Durante las últimas 24 horas, TRUSTSWAP cotiza entre € 0.03484 (bajo) y € 0.03655 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 4.3192700114, mientras que el mínimo histórico fue € 0.010774389240004.

En el corto plazo, TRUSTSWAP experimentó un cambio de -0.28% en la última hora y de +8.52% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 6.92K.

Información del mercado de Trustswap (TRUSTSWAP)

Puesto No.1267 Cap de mercado € 3.58M€ 3.58M € 3.58M Volumen (24H) € 6.92K€ 6.92K € 6.92K Cap. de mercado totalmente diluida € 3.58M€ 3.58M € 3.58M Suministro de Circulación 100.00M 100.00M 100.00M Suministro total 99,995,164.26708125 99,995,164.26708125 99,995,164.26708125 Fecha de emisión 2020-07-10 00:00:00 Blockchain pública ETH

La capitalización de mercado actual de Trustswap es de € 3.58M, con un volumen de trading en 24 horas de € 6.92K. El suministro circulante de TRUSTSWAP es de 100.00M, con un suministro total de 99995164.26708125. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 3.58M.