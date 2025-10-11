Información del precio (USD) de Metaplex (MPLX)

Rango de precios en 24 horas: $ 0.242525 $ 0.242525 $ 0.242525 24H Mín $ 0.274096 $ 0.274096 $ 0.274096 24H Máx 24H Mín $ 0.242525$ 0.242525 $ 0.242525 24H Máx $ 0.274096$ 0.274096 $ 0.274096 Máximo Histórico $ 0.896784$ 0.896784 $ 0.896784 Precio más bajo $ 0.02528374$ 0.02528374 $ 0.02528374 Cambio de Precio (1H) -0.01% Cambio de Precio (1D) -9.93% Cambio de Precio (7D) -15.40% Cambio de Precio (7D) -15.40%

El precio en tiempo real de Metaplex (MPLX) es de $0.245244. Durante las últimas 24 horas, MPLX se ha operado entre un mínimo de $ 0.242525 y un máximo de $ 0.274096, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de MPLX es de $ 0.896784, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.02528374.

En términos de rendimiento a corto plazo, MPLX ha cambiado en un -0.01% en la última hora, -9.93% en 24 horas y -15.40% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Metaplex (MPLX)

Cap de mercado $ 143.90M$ 143.90M $ 143.90M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 245.34M$ 245.34M $ 245.34M Suministro de Circulación 586.54M 586.54M 586.54M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Metaplex es de $ 143.90M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de MPLX es de 586.54M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 245.34M.