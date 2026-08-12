Precio de Rich Quack hoy

El precio actual de Rich Quack (QUACK) hoy es $ 0, con una variación del 9.78% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de QUACK a USD es $ 0 por QUACK.

Rich Quack actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,188,030, con un suministro circulante de 44,354.54T QUACK. Durante las últimas 24 horas, QUACK cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, QUACK experimentó un cambio de +0.84% en la última hora y de -5.09% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Rich Quack (QUACK)

Cap de mercado $ 1.19M$ 1.19M $ 1.19M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 2.65M$ 2.65M $ 2.65M Suministro de Circulación 44,354.54T 44,354.54T 44,354.54T Suministro total 1.0e+17 1.0e+17 1.0e+17

La capitalización de mercado actual de Rich Quack es de $ 1.19M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de QUACK es de 44,354.54T, con un suministro total de 1.0e+17. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 2.65M.