Precio de Flayer hoy

El precio actual de Flayer (FLAY) hoy es $ 0.0097787, con una variación del 5.76% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FLAY a USD es $ 0.0097787 por FLAY.

Flayer actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 5,867,959, con un suministro circulante de 600.00M FLAY. Durante las últimas 24 horas, FLAY cotiza entre $ 0.00975692 (bajo) y $ 0.01081783 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.257272, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00971365.

En el corto plazo, FLAY experimentó un cambio de +0.02% en la última hora y de -1.26% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Flayer (FLAY)

Cap de mercado $ 5.87M$ 5.87M $ 5.87M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 9.78M$ 9.78M $ 9.78M Suministro de Circulación 600.00M 600.00M 600.00M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Flayer es de $ 5.87M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de FLAY es de 600.00M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 9.78M.