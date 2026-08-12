Precio de GLADIUS hoy

El precio actual de GLADIUS (GLADIUS) hoy es $ 0, con una variación del 5.41% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GLADIUS a USD es $ 0 por GLADIUS.

GLADIUS actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,067,179, con un suministro circulante de 8.00B GLADIUS. Durante las últimas 24 horas, GLADIUS cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00102937, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, GLADIUS experimentó un cambio de +0.29% en la última hora y de -38.23% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 24.73.

Información del mercado de GLADIUS (GLADIUS)

Cap de mercado $ 1.07M$ 1.07M $ 1.07M Volumen (24H) $ 24.73$ 24.73 $ 24.73 Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.07M$ 1.07M $ 1.07M Suministro de Circulación 8.00B 8.00B 8.00B Suministro total 7,999,966,667.0 7,999,966,667.0 7,999,966,667.0

La capitalización de mercado actual de GLADIUS es de $ 1.07M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 24.73. El suministro circulante de GLADIUS es de 8.00B, con un suministro total de 7999966667.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.07M.