¿Cuál es el precio actual de Believe?

Believe (BELIEVE) se cotiza a €0.001110719491616790000, lo que refleja un movimiento de precios del -3.84% en las últimas 24 horas. Estos datos en vivo agregan precios provenientes de exchanges globales para brindar a los traders una valoración precisa del mercado en cualquier momento.

¿Qué papel desempeña Believe en su ecosistema?

Como activo central dentro de la red -- y parte del sector Solana Ecosystem,Launchpad,Meme,Solana Meme,Believe.app Ecosystem, BELIEVE suele impulsar funciones esenciales como pagos, staking, votación de gobernanza e incentivos de liquidez. Su diseño puede influir en cómo funcionan las aplicaciones o contratos inteligentes en todo su ecosistema.

¿Con qué intensidad se está negociando BELIEVE hoy?

En las últimas 24 horas, BELIEVE registró un volumen de operaciones de €--. Un volumen elevado suele indicar un fuerte interés de los inversores, una liquidez más saludable y una mejor ejecución tanto para traders pequeños como grandes.

¿Cuál es la oferta circulante de Believe?

Hoy hay 1279992965.408606 tokens en circulación, lo que determina la cantidad disponible para la negociación. La oferta circulante ayuda a los inversores a estimar la escasez, la dinámica de inflación y la posible distribución a largo plazo del token.

¿Cuál es la capitalización de mercado y el puesto de BELIEVE?

Believe ocupa actualmente el puesto #2375 en el mercado con una capitalización de mercado de €1421906.8109863320000, lo que lo coloca entre los activos reconocidos en su sector y ayuda a los inversores a medir su escala relativa.

¿Cómo ha evolucionado Believe en las últimas 24 horas?

Su precio ha mostrado un movimiento de precios del -3.84% en las últimas 24 horas. Los movimientos a corto plazo pueden verse influenciados por el sentimiento de trading, cambios en la liquidez o acontecimientos relacionados con la red --.

¿Cómo se compara Believe con activos similares en la misma categoría?

Dentro del segmento Solana Ecosystem,Launchpad,Meme,Solana Meme,Believe.app Ecosystem, BELIEVE muestra una actividad competitiva respaldada por niveles sólidos de trading, alta liquidez y sus casos de uso continuos en su ecosistema.