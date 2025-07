DAO

DAO Maker is a platform that aims to redefine venture capital for the masses, by providing scalable technologies and funding support to tokenized startups. This venture capital fund was first conceptualized in 2017. It has since evolved to create low turnout frameworks, which has enabled many retail investors and individuals to become active in venture capital. When funding through DAO Maker, the risks for both parties – the investors and the startups – are significantly reduced.

NombreDAO

PuestoNo.770

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)2.36%

Suministro de circulación197,336,330.15771508

Suministro máx.0

Suministro total278,148,709.8377151

Tasa de circulación%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico8.75191628,2021-04-21

Precio más bajo0.10402367680053178,2025-04-09

Blockchain públicaETH

Sector

Redes sociales

