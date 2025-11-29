Precio de Cicada Finance hoy

El precio actual de Cicada Finance (LTCIC) hoy es $ 0.0021564, con una variación del 1.22% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de LTCIC a USD es $ 0.0021564 por LTCIC.

Cicada Finance actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 5,595,509, con un suministro circulante de 2.61B LTCIC. Durante las últimas 24 horas, LTCIC cotiza entre $ 0.00214355 (bajo) y $ 0.00219464 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00289418, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00201616.

En el corto plazo, LTCIC experimentó un cambio de +0.44% en la última hora y de -1.49% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Cicada Finance (LTCIC)

Cap de mercado $ 5.60M$ 5.60M $ 5.60M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 21.47M$ 21.47M $ 21.47M Suministro de Circulación 2.61B 2.61B 2.61B Suministro total 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Cicada Finance es de $ 5.60M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de LTCIC es de 2.61B, con un suministro total de 10000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 21.47M.