Gems is a distinguished digital asset launchpad, uniquely positioned within the digital asset arena. Our mission is to unearth genuine 'gems' in the cryptocurrency landscape through rigorous due diligence. We aim to enrich a robust ecosystem for blockchain projects by focusing on launching innovative ventures, expanding communities, penetrating new markets, and leveraging our international network of leaders and supporters to partake in the early stages of these groundbreaking projects.

NombreGEMS

PuestoNo.713

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)1.26%

Suministro de circulación399,931,237

Suministro máx.843,303,980

Suministro total838,793,459.3

Tasa de circulación0.4742%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico0.32139111116021507,2024-10-18

Precio más bajo0.013651603284725885,2025-04-03

Blockchain públicaETH

