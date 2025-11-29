Precio de LiquidLaunch hoy

El precio actual de LiquidLaunch (LIQD) hoy es $ 0.00253494, con una variación del 4.04% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de LIQD a USD es $ 0.00253494 por LIQD.

LiquidLaunch actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 3,050,963, con un suministro circulante de 1.20B LIQD. Durante las últimas 24 horas, LIQD cotiza entre $ 0.00246426 (bajo) y $ 0.00276287 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.082868, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.0016493.

En el corto plazo, LIQD experimentó un cambio de -1.22% en la última hora y de -14.36% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de LiquidLaunch (LIQD)

Cap de mercado $ 3.05M$ 3.05M $ 3.05M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 3.05M$ 3.05M $ 3.05M Suministro de Circulación 1.20B 1.20B 1.20B Suministro total 1,198,919,050.52243 1,198,919,050.52243 1,198,919,050.52243

La capitalización de mercado actual de LiquidLaunch es de $ 3.05M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de LIQD es de 1.20B, con un suministro total de 1198919050.52243. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 3.05M.