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Principales tokens de Ecosistema Hyperliquid por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Ecosistema Hyperliquid. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

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Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00078
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 74.86B
$ 56.90M
2
Hyperliquid
Hyperliquid
HYPE
$ 54.8
+0.49%
-0.40%
-2.12%
$ 13.90B
$ 9.04K
3
Unit Zcash
Unit Zcash
UZEC
$ 482.89
+0.12%
--
+0.48%
$ 10.14B
$ 1.16M
4
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0008
-0.01%
0.00%
0.00%
$ 4.49B
$ 5.05M
5
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.999007
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 4.06B
$ 64.72M
6
Pudgy Penguins
Pudgy Penguins
PENGU
$ 0.006406
+0.45%
+0.50%
+1.62%
$ 403.12M
$ 28.82M
7
Humanity
Humanity
H
$ 0.08988
-0.79%
+9.99%
+13.39%
$ 254.52M
$ 1.92M
8
Unit Bitcoin
Unit Bitcoin
UBTC
$ 63,594
-0.19%
-0.00%
-1.73%
$ 208.12M
$ 21.78M
9
$ 775.08
+0.01%
-0.29%
+0.05%
$ 167.76M
$ 72.88
10
$ 218.75
+0.01%
-0.24%
-0.64%
$ 142.86M
$ 365.32
11
Tether Gold Tokens
Tether Gold Tokens
XAUT0
$ 4,369.99
+0.09%
+0.00%
+3.23%
$ 119.35M
$ 7.41M
12
Sentient
Sentient
SENT
$ 0.01307
+0.38%
-4.59%
-3.67%
$ 94.89M
$ 4.95M
13
Unit Pump
Unit Pump
UPUMP
$ 0.00270313
-0.30%
-0.07%
+15.04%
$ 86.23M
$ 211.32K
14
Felix feUSD
Felix feUSD
FEUSD
$ 1.004
+0.40%
-0.01%
+0.10%
$ 75.31M
$ 105.26K
15
Derive
Derive
DRV
$ 0.10012
-0.05%
+0.12%
+0.18%
$ 73.74M
$ 555.38K
16
Purr
Purr
PURR
$ 0.06465
+0.02%
-0.42%
-3.60%
$ 38.43M
$ 864.25K
17
Nasdaq xStock
Nasdaq xStock
QQQX
$ 721.7
0.00%
-0.00%
+0.67%
$ 32.33M
$ 861.67K
18
Unit Plasma
Unit Plasma
UXPL
$ 0.076838
-0.02%
-0.03%
+4.35%
$ 27.67M
$ 168.96K
19
Kinetiq
Kinetiq
KNTQ
$ 0.096218
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+0.00%
-1.12%
$ 26.99M
$ 567.21K
20
Movement
Movement
MOVE
$ 0.006306
-0.27%
-1.13%
-15.87%
$ 25.48M
$ 9.42M
21
USDH
USDH
USDH
$ 0.991689
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 21.18M
$ 8.87K
22
Based
Based
BASED
$ 0.07616
-0.22%
+2.29%
-8.36%
$ 17.94M
$ 2.77M
23
Hypurr Fun
Hypurr Fun
HFUN
$ 15.86
+0.06%
-0.00%
-3.70%
$ 15.80M
$ 13.38K
24
Simons Cat
Simons Cat
CAT
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-0.71%
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$ 12.71M
$ 47.98B
25
Unit Ethereum
Unit Ethereum
UETH
$ 1,882.9
-0.30%
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-1.20%
$ 12.10M
$ 503.54K
26
Unit Fartcoin
Unit Fartcoin
UFART
$ 0.137216
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-0.01%
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$ 10.99M
$ 61.88
27
Unit Solana
Unit Solana
USOL
$ 75.88
-0.42%
0.00%
+2.73%
$ 10.57M
$ 46.89
28
Limitless
Limitless
LMTS
$ 0.0622
-0.08%
-0.02%
-4.04%
$ 8.20M
$ 905.96K
29
SK Hynix xStock
SK Hynix xStock
SKHYX
$ 144.5
0.00%
+0.05%
+1.50%
$ 7.59M
$ 27.32K
30
Apu Apustaja
Apu Apustaja
APU
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$ 6.63M
$ 83.62M
31
HyBridge
HyBridge
BRIDGE
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--
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$ 6.05M
$ 371.34
32
Hey Anon
Hey Anon
ANON
$ 0.2863
-0.04%
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-8.59%
$ 3.95M
$ 197.13K
33
Harvest Finance
Harvest Finance
FARM
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$ 3.40M
$ 11.45K
34
HyperLend
HyperLend
HPL
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-0.02%
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$ 15.10K
35
Last USD
Last USD
USDXL
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$ 1.78K
36
ORA Coin
ORA Coin
ORA
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37
Jeff
Jeff
JEFF
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38
PiP
PiP
PIP
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LiquidLaunch
LiquidLaunch
LIQD
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ATEHUN
ATEHUN
ATEHUN
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Sovrun
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42
Catbal
Catbal
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alright buddy
alright buddy
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Hyperlauncher
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SatLayer
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DEPIN
DEPIN
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Timeswap
Timeswap
TIME
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Vapor
Vapor
VAPOR
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RUGMAN
RUGMAN
$RUG
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Autist
Autist
AUTIST
$ 0.04449078
0.00%
--
0.00%
$ 25.14K
$ 0.67

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Ecosistema Hyperliquid y por qué son populares?
Los tokens de Ecosistema Hyperliquid representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 53 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $109.38B.
¿Cuál es el token de Ecosistema Hyperliquid con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Ecosistema Hyperliquid rastreados en MEXC, H ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 9.99% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Ecosistema Hyperliquid están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 53 tokens de Ecosistema Hyperliquid, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. USDC, HYPE, UZEC se encuentra entre los tokens populares de Ecosistema Hyperliquid. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Ecosistema Hyperliquid?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Ecosistema Hyperliquid es de aproximadamente $109.38B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Ecosistema Hyperliquid, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.