Harvest is described to automatically farm the highest yield available from the newest DeFi protocols and optimizes the yields that are received using the latest farming techniques. FARM is the governance token for Harvest. It is claimed that FARM holders can vote on proposals for the FARM operational treasury and receive the 5% fee from Harvest operations.

NombreFARM

PuestoNo.853

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)375.95%

Suministro de circulación672,183.450713

Suministro máx.0

Suministro total690,420

Tasa de circulación%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico660.109464612,2020-09-12

Precio más bajo20.47768873365183,2023-09-01

Blockchain públicaETH

