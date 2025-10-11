Información del precio (USD) de alright buddy (BUDDY)

Rango de precios en 24 horas: $ 0.0018239 $ 0.0018239 $ 0.0018239 24H Mín $ 0.00324174 $ 0.00324174 $ 0.00324174 24H Máx 24H Mín $ 0.0018239$ 0.0018239 $ 0.0018239 24H Máx $ 0.00324174$ 0.00324174 $ 0.00324174 Máximo Histórico $ 0.0340502$ 0.0340502 $ 0.0340502 Precio más bajo $ 0.0018239$ 0.0018239 $ 0.0018239 Cambio de Precio (1H) +0.39% Cambio de Precio (1D) -26.49% Cambio de Precio (7D) -47.38% Cambio de Precio (7D) -47.38%

El precio en tiempo real de alright buddy (BUDDY) es de $0.00234276. Durante las últimas 24 horas, BUDDY se ha operado entre un mínimo de $ 0.0018239 y un máximo de $ 0.00324174, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de BUDDY es de $ 0.0340502, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.0018239.

En términos de rendimiento a corto plazo, BUDDY ha cambiado en un +0.39% en la última hora, -26.49% en 24 horas y -47.38% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de alright buddy (BUDDY)

Cap de mercado $ 2.31M$ 2.31M $ 2.31M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 2.31M$ 2.31M $ 2.31M Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de alright buddy es de $ 2.31M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BUDDY es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 2.31M.