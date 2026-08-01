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El precio actual de Based hoy es 0.07728 EUR. La capitalización de mercado de BASED es 18,160,800 EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de BASED a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!El precio actual de Based hoy es 0.07728 EUR. La capitalización de mercado de BASED es 18,160,800 EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de BASED a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!

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Precio de Based(BASED)

Precio en vivo de 1 BASED en EUR:

€0.0664608
€0.0664608€0.0664608
+1.39%1D
EUR
Gráfico de precios en vivo de Based (BASED)
Última actualización de la página: 2026-08-12 05:00:43 (UTC+8)

Precio de Based hoy

El precio actual de Based (BASED) hoy es € 0.07728, con una variación del 1.39% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BASED a EUR es € 0.07728 por BASED.

Based actualmente está en el puesto #774 por capitalización de mercado en € 18.16M, con un suministro circulante de 235.00M BASED. Durante las últimas 24 horas, BASED cotiza entre € 0.0736 (bajo) y € 0.07987 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0.270079043217938016, mientras que el mínimo histórico fue € 0.043185931225325846.

En el corto plazo, BASED experimentó un cambio de -0.25% en la última hora y de +0.52% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 288.02K.

Información del mercado de Based (BASED)

No.774

€ 18.16M
€ 18.16M€ 18.16M

€ 288.02K
€ 288.02K€ 288.02K

€ 77.28M
€ 77.28M€ 77.28M

235.00M
235.00M 235.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

23.50%

ETH

La capitalización de mercado actual de Based es de € 18.16M, con un volumen de trading en 24 horas de € 288.02K. El suministro circulante de BASED es de 235.00M, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 77.28M.

Historial de precios de Based EUR

Rango de precios en 24 horas:
€ 0.0736
€ 0.0736€ 0.0736
24H Mín
€ 0.07987
€ 0.07987€ 0.07987
24H Máx

€ 0.0736
€ 0.0736€ 0.0736

€ 0.07987
€ 0.07987€ 0.07987

€ 0.270079043217938016
€ 0.270079043217938016€ 0.270079043217938016

€ 0.043185931225325846
€ 0.043185931225325846€ 0.043185931225325846

-0.25%

+1.39%

+0.52%

+0.52%

Historial de precios de Based (BASED) en EUR

Siga los cambios de precios de Based para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (EUR)Cambio (%)
Hoy€ +0.0009111+1.39%
30 Días€ -0.02459-24.14%
60 Días€ +0.00234+3.12%
90 Días€ -0.01158-13.04%
Cambio de precio de Based hoy

Hoy, BASED registró un cambio de € +0.0009111 (+1.39%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de Based en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió € -0.02459 (-24.14%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de Based en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, BASED experimentó un cambio de € +0.00234 (+3.12%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de Based en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € -0.01158 (-13.04%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de Based (BASED)?

Consulta la página Historial de precios de Based ahora.

Análisis de Based

Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de Based, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.

Tendencia actual del mercado de Based: ¿alcista o bajista?

Sentimiento general actual en el mercado de BASED: bajista, alcista 45% | bajista 55%;

Dimensión del indicadorConclusión del modeloProporción/umbralExplicación sencilla
KDJCruz doradaK > DEl impulso a corto plazo se está calentando, la temperatura sube.
StochRSI< 20Zona de sobreventaEl corto plazo cae demasiado rápido, ten en cuenta la oportunidad de rebote.
Grupo MA7 Comprar 0 Neutral 0 Vender≥ 80% CompraTodas las MAs alineadas hacia arriba, a corto plazo significativamente por encima del largo plazo.
MACDCruz de la muerteDIF < DEAEstá surgiendo un impulso bajista.
Grupo EMA7 Comprar 0 Neutral 0 Vender≥ 80% CompraTodas las MAs alineadas hacia arriba, a corto plazo significativamente por encima del largo plazo.
BOLL (20,2)Inferior ≤ Precio ≤ MedioEntre la banda inferior y la banda mediaRelativamente débil, pero no extremo.
RSI (14)Neutral30‑70Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
Punto de pivoteR1 < Precio ≤ R2Entre R1‑R2Por encima del pivote central, pero no en la zona de precios extremadamente altos.

BASED_USDT se encuentra en el período de 4 horas a un nivel de 0,0755, con el precio situado por encima del centro de fluctuación en 0,07469. Actualmente, el precio ha superado la resistencia R1 en 0,07538, posicionándose en una zona alta entre R1 y R2. El sistema de medias móviles muestra una configuración alcista, con las medias móviles simples (MA) y exponenciales (EMA) emitiendo señales de compra. La estructura del precio permanece ligeramente por encima del centro de fluctuación, mientras que el sistema de pivotes indica que el espacio alcista está limitado por el nivel R2. El indicador MACD ha formado una cruz bajista, evidenciando una divergencia negativa entre las líneas rápida y lenta. El índice RSI se mantiene en una zona neutral, sin mostrar condiciones extremas de sobrecompra o sobreventa. Los valores de KDJ y StochRSI reflejan una dispersión en el impulso a corto plazo, sin una fuerza dominante clara en ninguna dirección específica. La volatilidad se mantiene estable, y el rango de las bandas de Bollinger se ha estrechado, lo que sugiere que el mercado está entrando en una fase de consolidación y oscilaciones laterales. En cuanto a los niveles clave, la principal resistencia cercana se sitúa en el nivel R2, a 0,07575, aproximadamente 0,00025 por encima del precio actual. Por debajo, el primer soporte relevante corresponde al nivel R1 convertido en soporte, ubicado en 0,07538, a unos 0,00012 por debajo del precio actual. El soporte fuerte más lejano se encuentra en el centro de fluctuación, en 0,07469, a unos 0,00081 por debajo del precio actual. Finalmente, el segundo nivel de soporte S1 está fijado en 0,07432, funcionando como referencia secundaria en caso de una tendencia bajista.

Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.

Predicción de precios para Based

Predicción del precio de Based (BASED) para 2030 (en 4 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de BASED en 2030 es de € --, con un 0.00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de Based (BASED) para 2040 (en 14 años)

Para 2040, el precio de Based podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.

Herramientas MEXC
Para proyecciones de escenarios en tiempo real y un análisis más personalizado, los usuarios pueden utilizar la herramienta de predicción de precios y la información de mercado basada en IA de MEXC.
Aviso legal: Estos escenarios son ilustrativos y educativos; las criptomonedas son volátiles: realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar decisiones.
¿Quieres saber qué precios alcanzará Based en el periodo de 2026-2027? Visita nuestra página de predicción de precios para conocer los pronósticos del precio de BASED para el periodo de 2026-2027 haciendo clic en Predicción del precio de Based.

Cómo comprar e invertir Based en España

¿Listo para empezar con Based? Comprar BASED es rápido y fácil para principiantes en MEXC. Puedes empezar a operar al instante una vez que hayas realizado tu primera compra. Para obtener más información, consulta nuestra guía completa en cómo comprar Based. A continuación encontrarás un resumen rápido de 5 pasos para ayudarte a comenzar tu viaje de compra de Based (BASED).

Paso 1

Regístrate para obtener una cuenta y completa el KYC

Primero, regístrate y completa el proceso de KYC en MEXC. Puedes hacerlo desde el sitio web oficial de MEXC o la app de MEXC usando tu número de teléfono o correo electrónico.
Paso 2

Añade USDT, USDC o USDE a tu billetera

USDT, USDC y USDE facilitan el trading en MEXC. Puedes comprar USDT, USDC y USDE mediante transferencia bancaria, OTC u operaciones P2P.
Paso 3

Ir a la página de trading Spot

En el sitio web de MEXC, haz clic en Spot en la barra superior y busca tus tokens preferidos.
Paso 4

Elige tus tokens

Con más de -- tokens disponibles, puedes comprar fácilmente Bitcoin, Ethereum y tokens en tendencia.
Paso 5

Completa tu compra

Ingresa la cantidad de tokens o el equivalente en tu moneda local. Haz clic en Comprar, y se abonará Based instantáneamente en tu billetera.
Guía para comprar Based (BASED)

¿Qué puedes hacer con Based?

Poseer Based te permite abrir más puertas en términos de comprar y holdear. Puedes operar con BTC en cientos de mercados, obtener recompensas pasivas a través de productos flexibles de participación y ahorro, o aprovechar las herramientas de trading profesionales para hacer crecer tus activos. Tanto si eres un principiante o un inversor profesional y experimentado, MEXC facilita la maximización de tu potencial cripto. A continuación se muestran las cuatro formas principales en que puedes aprovechar al máximo tus tokens de Bitcoin

  • Explora el mercado spot de MEXC

    Explora el mercado spot de MEXC

    Opera más de 2,800 tokens con tarifas ultrabajas.

    Trading de futuros

    Trading de futuros

    Opera con un apalancamiento de hasta 500x y una gran liquidez.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Haz staking de tokens y gana increíbles airdrops.

    Premercado MEXC

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    Compra y vende nuevos tokens antes de su listado oficial.

Operar con tarifas extremadamente bajas en MEXC

Comprar Based (BASED) en MEXC se traduce en más valor por tu dinero. Como una de las plataformas de criptomonedas con las tarifas más bajas del mercado, MEXC te ayuda a reducir costos desde tu primera operación.

Tarifas de trading spot:
--
Maker
--
Taker
Tarifas de trading de futuros:
--
Maker
--
Taker

Consulta las tarifas de trading competitivas de MEXC

Además, puedes operar al contado una selección de tokens sin ninguna tarifa a través del Festival de 0 Tarifas de MEXC.

Qué es Based (BASED)

Based es una superapp financiera construida sobre Hyperliquid que permite a los usuarios operar con criptomonedas, acciones y materias primas desde una única interfaz, financiar sus cuentas directamente desde cuentas bancarias o tarjetas de crédito, y gastar sus saldos en más de 100 millones de comercios en todo el mundo mediante una tarjeta Visa Platinum que convierte en el punto de venta sin necesidad de un off-ramp independiente. La plataforma funciona en web, iOS, Android y escritorio con una sola cuenta, e incluye funciones como Launchpools seleccionados para acceder anticipadamente a nuevos proyectos y billeteras nativas de IA para trading autónomo y monitoreo de riesgos.

Based Recurso

Para conocer Based más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Libro blanco
Sitio Web Oficial Based
Explorador de bloques

Categoría :

Base EcosystemBase MemeBase Native

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre Based

Última actualización de la página: 2026-08-12 05:00:43 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para Based (BASED)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
02-11 14:20:00Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
02-10 18:39:21Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
02-04 11:04:00Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
02-04 00:48:00Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
02-01 01:12:00Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
01-28 07:44:00Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally

Explorar más sobre Based

BASED USDT (trading de futuros)

Abre posiciones long o short de BASED con apalancamiento. Explora el trading de futuros BASEDUSDT en MEXC y aprovecha los movimientos del mercado.

Opera Based (BASED) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Based en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
BASED/USDT
€0.0663748
€0.0663748€0.0663748
+1.60%
3.80M (USDT)

Más criptomonedas para explorar

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up

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UPROBINHOOD

€0.25542
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DAPPOS

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DOS

€0.3385992
€0.3385992€0.3385992

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AurumX

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€0.1063046
€0.1063046€0.1063046

-29.28%

Top al alza

Las principales subidas de criptomonedas de hoy

TOFU Story

TOFU Story

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€0.000405318€0.000405318

+77.84%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

€0.0055556
€0.0055556€0.0055556

+43.55%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

€2.51722
€2.51722€2.51722

+20.95%

Aether Network

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AET

€0.01032
€0.01032€0.01032

+14.28%

Audiera

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BEAT

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€0.9663046€0.9663046

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Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.

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