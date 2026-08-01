Precio de Based hoy

El precio actual de Based (BASED) hoy es € 0.07728, con una variación del 1.39% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BASED a EUR es € 0.07728 por BASED.

Based actualmente está en el puesto #774 por capitalización de mercado en € 18.16M, con un suministro circulante de 235.00M BASED. Durante las últimas 24 horas, BASED cotiza entre € 0.0736 (bajo) y € 0.07987 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0.270079043217938016, mientras que el mínimo histórico fue € 0.043185931225325846.

En el corto plazo, BASED experimentó un cambio de -0.25% en la última hora y de +0.52% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 288.02K.

Información del mercado de Based (BASED)

Puesto No.774 Cap de mercado € 18.16M€ 18.16M € 18.16M Volumen (24H) € 288.02K€ 288.02K € 288.02K Cap. de mercado totalmente diluida € 77.28M€ 77.28M € 77.28M Suministro de Circulación 235.00M 235.00M 235.00M Suministro máx. 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tasa de circulación 23.50% Blockchain pública ETH

La capitalización de mercado actual de Based es de € 18.16M, con un volumen de trading en 24 horas de € 288.02K. El suministro circulante de BASED es de 235.00M, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 77.28M.