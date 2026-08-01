Precio de Based(BASED)
El precio actual de Based (BASED) hoy es € 0.07728, con una variación del 1.39% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BASED a EUR es € 0.07728 por BASED.
Based actualmente está en el puesto #774 por capitalización de mercado en € 18.16M, con un suministro circulante de 235.00M BASED. Durante las últimas 24 horas, BASED cotiza entre € 0.0736 (bajo) y € 0.07987 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0.270079043217938016, mientras que el mínimo histórico fue € 0.043185931225325846.
En el corto plazo, BASED experimentó un cambio de -0.25% en la última hora y de +0.52% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 288.02K.
No.774
23.50%
ETH
La capitalización de mercado actual de Based es de € 18.16M, con un volumen de trading en 24 horas de € 288.02K. El suministro circulante de BASED es de 235.00M, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 77.28M.
-0.25%
+1.39%
+0.52%
+0.52%
Siga los cambios de precios de Based para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:
|Período
|Cambio (EUR)
|Cambio (%)
|Hoy
|€ +0.0009111
|+1.39%
|30 Días
|€ -0.02459
|-24.14%
|60 Días
|€ +0.00234
|+3.12%
|90 Días
|€ -0.01158
|-13.04%
Hoy, BASED registró un cambio de € +0.0009111 (+1.39%), reflejando su última actividad en el mercado.
En los últimos 30 días, el precio cambió € -0.02459 (-24.14%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.
Ampliando la vista a 60 días, BASED experimentó un cambio de € +0.00234 (+3.12%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.
Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € -0.01158 (-13.04%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.
¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de Based (BASED)?
Consulta la página Historial de precios de Based ahora.
Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de Based, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.
Sentimiento general actual en el mercado de BASED: bajista, alcista 45% | bajista 55%;
|Dimensión del indicador
|Conclusión del modelo
|Proporción/umbral
|Explicación sencilla
|KDJ
|Cruz dorada
|K > D
|El impulso a corto plazo se está calentando, la temperatura sube.
|StochRSI
|< 20
|Zona de sobreventa
|El corto plazo cae demasiado rápido, ten en cuenta la oportunidad de rebote.
|Grupo MA
|7 Comprar 0 Neutral 0 Vender
|≥ 80% Compra
|Todas las MAs alineadas hacia arriba, a corto plazo significativamente por encima del largo plazo.
|MACD
|Cruz de la muerte
|DIF < DEA
|Está surgiendo un impulso bajista.
|Grupo EMA
|7 Comprar 0 Neutral 0 Vender
|≥ 80% Compra
|Todas las MAs alineadas hacia arriba, a corto plazo significativamente por encima del largo plazo.
|BOLL (20,2)
|Inferior ≤ Precio ≤ Medio
|Entre la banda inferior y la banda media
|Relativamente débil, pero no extremo.
|RSI (14)
|Neutral
|30‑70
|Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
|Punto de pivote
|R1 < Precio ≤ R2
|Entre R1‑R2
|Por encima del pivote central, pero no en la zona de precios extremadamente altos.
BASED_USDT se encuentra en el período de 4 horas a un nivel de 0,0755, con el precio situado por encima del centro de fluctuación en 0,07469. Actualmente, el precio ha superado la resistencia R1 en 0,07538, posicionándose en una zona alta entre R1 y R2. El sistema de medias móviles muestra una configuración alcista, con las medias móviles simples (MA) y exponenciales (EMA) emitiendo señales de compra. La estructura del precio permanece ligeramente por encima del centro de fluctuación, mientras que el sistema de pivotes indica que el espacio alcista está limitado por el nivel R2. El indicador MACD ha formado una cruz bajista, evidenciando una divergencia negativa entre las líneas rápida y lenta. El índice RSI se mantiene en una zona neutral, sin mostrar condiciones extremas de sobrecompra o sobreventa. Los valores de KDJ y StochRSI reflejan una dispersión en el impulso a corto plazo, sin una fuerza dominante clara en ninguna dirección específica. La volatilidad se mantiene estable, y el rango de las bandas de Bollinger se ha estrechado, lo que sugiere que el mercado está entrando en una fase de consolidación y oscilaciones laterales. En cuanto a los niveles clave, la principal resistencia cercana se sitúa en el nivel R2, a 0,07575, aproximadamente 0,00025 por encima del precio actual. Por debajo, el primer soporte relevante corresponde al nivel R1 convertido en soporte, ubicado en 0,07538, a unos 0,00012 por debajo del precio actual. El soporte fuerte más lejano se encuentra en el centro de fluctuación, en 0,07469, a unos 0,00081 por debajo del precio actual. Finalmente, el segundo nivel de soporte S1 está fijado en 0,07432, funcionando como referencia secundaria en caso de una tendencia bajista.
Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.
Para 2040, el precio de Based podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.
¿Listo para empezar con Based? Comprar BASED es rápido y fácil para principiantes en MEXC. Puedes empezar a operar al instante una vez que hayas realizado tu primera compra. Para obtener más información, consulta nuestra guía completa en cómo comprar Based. A continuación encontrarás un resumen rápido de 5 pasos para ayudarte a comenzar tu viaje de compra de Based (BASED).
Poseer Based te permite abrir más puertas en términos de comprar y holdear. Puedes operar con BTC en cientos de mercados, obtener recompensas pasivas a través de productos flexibles de participación y ahorro, o aprovechar las herramientas de trading profesionales para hacer crecer tus activos. Tanto si eres un principiante o un inversor profesional y experimentado, MEXC facilita la maximización de tu potencial cripto. A continuación se muestran las cuatro formas principales en que puedes aprovechar al máximo tus tokens de Bitcoin
Comprar Based (BASED) en MEXC se traduce en más valor por tu dinero. Como una de las plataformas de criptomonedas con las tarifas más bajas del mercado, MEXC te ayuda a reducir costos desde tu primera operación.
Consulta las tarifas de trading competitivas de MEXC
Además, puedes operar al contado una selección de tokens sin ninguna tarifa a través del Festival de 0 Tarifas de MEXC.
Based es una superapp financiera construida sobre Hyperliquid que permite a los usuarios operar con criptomonedas, acciones y materias primas desde una única interfaz, financiar sus cuentas directamente desde cuentas bancarias o tarjetas de crédito, y gastar sus saldos en más de 100 millones de comercios en todo el mundo mediante una tarjeta Visa Platinum que convierte en el punto de venta sin necesidad de un off-ramp independiente. La plataforma funciona en web, iOS, Android y escritorio con una sola cuenta, e incluye funciones como Launchpools seleccionados para acceder anticipadamente a nuevos proyectos y billeteras nativas de IA para trading autónomo y monitoreo de riesgos.
Para conocer Based más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:
|Tiempo (UTC+8)
|Tipo
|Información
|02-11 14:20:00
|Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
|02-04 11:04:00
|Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
|02-04 00:48:00
|Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
|02-01 01:12:00
|Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
|01-28 07:44:00
|Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally
Abre posiciones long o short de BASED con apalancamiento. Explora el trading de futuros BASEDUSDT en MEXC y aprovecha los movimientos del mercado.
Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Based en vivo y opera en directo.
Principales criptomonedas con datos de mercado disponibles en MEXC
Criptomonedas de moda que están acaparando la atención del mercado
Criptomonedas recientemente listadas y disponibles para operar
Las principales subidas de criptomonedas de hoy
Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.