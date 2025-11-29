Precio de DEPIN hoy

El precio actual de DEPIN (DEPIN) hoy es --, con una variación del 0.10% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DEPIN a USD es -- por DEPIN.

DEPIN actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 940,065, con un suministro circulante de 963.47M DEPIN. Durante las últimas 24 horas, DEPIN cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.02965616, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, DEPIN experimentó un cambio de -- en la última hora y de -0.40% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de DEPIN (DEPIN)

Cap de mercado $ 940.07K$ 940.07K $ 940.07K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M Suministro de Circulación 963.47M 963.47M 963.47M Suministro total 1,030,461,788.19 1,030,461,788.19 1,030,461,788.19

