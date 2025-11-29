Precio de Timeswap hoy

El precio actual de Timeswap (TIME) hoy es $ 0.00097571, con una variación del 0.61% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de TIME a USD es $ 0.00097571 por TIME.

Timeswap actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 341,497, con un suministro circulante de 350.00M TIME. Durante las últimas 24 horas, TIME cotiza entre $ 0.00096111 (bajo) y $ 0.00097571 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.01381594, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00087065.

En el corto plazo, TIME experimentó un cambio de +0.01% en la última hora y de -2.06% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Timeswap (TIME)

Cap de mercado $ 341.50K$ 341.50K $ 341.50K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.71M$ 1.71M $ 1.71M Suministro de Circulación 350.00M 350.00M 350.00M Suministro total 1,750,000,000.0 1,750,000,000.0 1,750,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Timeswap es de $ 341.50K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de TIME es de 350.00M, con un suministro total de 1750000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.71M.