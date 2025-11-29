Precio de Unit Plasma hoy

El precio actual de Unit Plasma (UXPL) hoy es $ 0.214811, con una variación del 3.29% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de UXPL a USD es $ 0.214811 por UXPL.

Unit Plasma actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 77,207,919, con un suministro circulante de 360.06M UXPL. Durante las últimas 24 horas, UXPL cotiza entre $ 0.213611 (bajo) y $ 0.22703 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.57, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.17661.

En el corto plazo, UXPL experimentó un cambio de -0.75% en la última hora y de +5.85% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Unit Plasma (UXPL)

Cap de mercado $ 77.21M$ 77.21M $ 77.21M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 2.14B$ 2.14B $ 2.14B Suministro de Circulación 360.06M 360.06M 360.06M Suministro total 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

