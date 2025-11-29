Precio de Unit Solana hoy

El precio actual de Unit Solana (USOL) hoy es $ 136.83, con una variación del 2.99% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de USOL a USD es $ 136.83 por USOL.

Unit Solana actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 19,069,060, con un suministro circulante de 139.36K USOL. Durante las últimas 24 horas, USOL cotiza entre $ 136.41 (bajo) y $ 143.02 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 253.02, mientras que el mínimo histórico fue $ 122.14.

En el corto plazo, USOL experimentó un cambio de -0.28% en la última hora y de +7.85% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Unit Solana (USOL)

Cap de mercado $ 19.07M$ 19.07M $ 19.07M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 68.42B$ 68.42B $ 68.42B Suministro de Circulación 139.36K 139.36K 139.36K Suministro total 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

