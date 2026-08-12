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El precio actual de Derive hoy es 0.09702 EUR. La capitalización de mercado de DRV es 71,555,129.84466 EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de DRV a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!El precio actual de Derive hoy es 0.09702 EUR. La capitalización de mercado de DRV es 71,555,129.84466 EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de DRV a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!

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Precio de Derive(DRV)

Precio en vivo de 1 DRV en EUR:

€0.0834372
€0.0834372€0.0834372
-2.43%1D
EUR
Gráfico de precios en vivo de Derive (DRV)
Última actualización de la página: 2026-08-12 06:13:56 (UTC+8)

Precio de Derive hoy

El precio actual de Derive (DRV) hoy es € 0.09702, con una variación del 2.43% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DRV a EUR es € 0.09702 por DRV.

Derive actualmente está en el puesto #268 por capitalización de mercado en € 71.56M, con un suministro circulante de 737.53M DRV. Durante las últimas 24 horas, DRV cotiza entre € 0.09468 (bajo) y € 0.10229 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0.48144870015675834, mientras que el mínimo histórico fue € 0.0105092436410817024.

En el corto plazo, DRV experimentó un cambio de -0.17% en la última hora y de -4.51% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 56.26K.

Información del mercado de Derive (DRV)

No.268

€ 71.56M
€ 71.56M€ 71.56M

€ 56.26K
€ 56.26K€ 56.26K

€ 145.53M
€ 145.53M€ 145.53M

737.53M
737.53M 737.53M

1,500,000,000
1,500,000,000 1,500,000,000

1,500,000,000
1,500,000,000 1,500,000,000

49.16%

ETH

La capitalización de mercado actual de Derive es de € 71.56M, con un volumen de trading en 24 horas de € 56.26K. El suministro circulante de DRV es de 737.53M, con un suministro total de 1500000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 145.53M.

Historial de precios de Derive EUR

Rango de precios en 24 horas:
€ 0.09468
€ 0.09468€ 0.09468
24H Mín
€ 0.10229
€ 0.10229€ 0.10229
24H Máx

€ 0.09468
€ 0.09468€ 0.09468

€ 0.10229
€ 0.10229€ 0.10229

€ 0.48144870015675834
€ 0.48144870015675834€ 0.48144870015675834

€ 0.0105092436410817024
€ 0.0105092436410817024€ 0.0105092436410817024

-0.17%

-2.42%

-4.51%

-4.51%

Historial de precios de Derive (DRV) en EUR

Siga los cambios de precios de Derive para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (EUR)Cambio (%)
Hoy€ -0.002078-2.42%
30 Días€ +0.05702+142.55%
60 Días€ +0.05702+142.55%
90 Días€ +0.05702+142.55%
Cambio de precio de Derive hoy

Hoy, DRV registró un cambio de € -0.002078 (-2.42%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de Derive en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió € +0.05702 (+142.55%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de Derive en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, DRV experimentó un cambio de € +0.05702 (+142.55%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de Derive en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € +0.05702 (+142.55%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de Derive (DRV)?

Consulta la página Historial de precios de Derive ahora.

Análisis de Derive

Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de Derive, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.

Tendencia actual del mercado de Derive: ¿alcista o bajista?

Sentimiento general actual en el mercado de DRV: alcista, alcista 55% | bajista 45%;

Dimensión del indicadorConclusión del modeloProporción/umbralExplicación sencilla
KDJCruz de la muerteK < DEl impulso a corto plazo se está enfriando, la temperatura baja.
StochRSI20‑80Zona neutralRitmo normal, sin señales extremas.
Grupo MA5‑6 Comprar60‑80% CompraLa mayoría de las MAs apuntando hacia arriba, alineación alcista dominante.
MACDCruz doradaDIF > DEAEstá surgiendo un impulso alcista.
Grupo EMA5‑6 Comprar60‑80% CompraLa mayoría de las MAs apuntando hacia arriba, alineación alcista dominante.
BOLL (20,2)Inferior ≤ Precio ≤ MedioEntre la banda inferior y la banda mediaRelativamente débil, pero no extremo.
RSI (14)Neutral30‑70Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
Punto de pivoteS1 ≤ Precio < PivoteEntre S1‑PivoteAcaba de dejar el pivote central, posición moderadamente baja.

DRV_USDT está operando en el período de 4 horas a un nivel de 0,09521. El precio se encuentra por encima del punto clave S1, situado en 0,0951, mientras que la resistencia central está fijada en 0,0966. Actualmente, la estructura del mercado se sitúa entre el límite inferior del rango y el eje central, donde los compradores y vendedores disputan el control sobre el precio dentro de este estrecho espacio. Sin embargo, el precio aún no ha logrado superar de manera efectiva la resistencia central para confirmar claramente la dirección de la tendencia. El conjunto de medias móviles a corto plazo muestra una configuración favorable para las compras, con los indicadores EMA apuntando simultáneamente hacia la dirección alcista. Además, el MACD ha formado una señal de cruce alcista, lo que refleja una mayor intensidad de compra en el corto plazo. Por otro lado, el RSI se mantiene en una zona neutra, mientras que los indicadores rápidos y lentos presentan cierta divergencia. La volatilidad permanece baja, mostrando un patrón de oscilación limitada, y la concentración de la fuerza impulsora es insuficiente, sin señales claras de un impulso significativo y sostenido en una sola dirección. El soporte cercano se ubica en 0,0951, a solo 0,00011 por encima del precio actual. Debajo, el punto clave S2 en 0,0940 ofrece una referencia más lejana. En el lado alcista, la primera resistencia se sitúa en 0,0977, a 0,00256 por encima del precio actual, mientras que el punto clave R2 en 0,0992 constituye un nivel de presión más distante. La distribución de los niveles clave presenta una simetría equilibrada tanto hacia arriba como hacia abajo.

Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.

Predicción de precios para Derive

Predicción del precio de Derive (DRV) para 2030 (en 4 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de DRV en 2030 es de € --, con un 0.00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de Derive (DRV) para 2040 (en 14 años)

Para 2040, el precio de Derive podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.

Herramientas MEXC
Para proyecciones de escenarios en tiempo real y un análisis más personalizado, los usuarios pueden utilizar la herramienta de predicción de precios y la información de mercado basada en IA de MEXC.
Aviso legal: Estos escenarios son ilustrativos y educativos; las criptomonedas son volátiles: realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar decisiones.
¿Quieres saber qué precios alcanzará Derive en el periodo de 2026-2027? Visita nuestra página de predicción de precios para conocer los pronósticos del precio de DRV para el periodo de 2026-2027 haciendo clic en Predicción del precio de Derive.

Cómo comprar e invertir Derive en España

¿Listo para empezar con Derive? Comprar DRV es rápido y fácil para principiantes en MEXC. Puedes empezar a operar al instante una vez que hayas realizado tu primera compra. Para obtener más información, consulta nuestra guía completa en cómo comprar Derive. A continuación encontrarás un resumen rápido de 5 pasos para ayudarte a comenzar tu viaje de compra de Derive (DRV).

Paso 1

Regístrate para obtener una cuenta y completa el KYC

Primero, regístrate y completa el proceso de KYC en MEXC. Puedes hacerlo desde el sitio web oficial de MEXC o la app de MEXC usando tu número de teléfono o correo electrónico.
Paso 2

Añade USDT, USDC o USDE a tu billetera

USDT, USDC y USDE facilitan el trading en MEXC. Puedes comprar USDT, USDC y USDE mediante transferencia bancaria, OTC u operaciones P2P.
Paso 3

Ir a la página de trading Spot

En el sitio web de MEXC, haz clic en Spot en la barra superior y busca tus tokens preferidos.
Paso 4

Elige tus tokens

Con más de -- tokens disponibles, puedes comprar fácilmente Bitcoin, Ethereum y tokens en tendencia.
Paso 5

Completa tu compra

Ingresa la cantidad de tokens o el equivalente en tu moneda local. Haz clic en Comprar, y se abonará Derive instantáneamente en tu billetera.
Guía para comprar Derive (DRV)

¿Qué puedes hacer con Derive?

Poseer Derive te permite abrir más puertas en términos de comprar y holdear. Puedes operar con BTC en cientos de mercados, obtener recompensas pasivas a través de productos flexibles de participación y ahorro, o aprovechar las herramientas de trading profesionales para hacer crecer tus activos. Tanto si eres un principiante o un inversor profesional y experimentado, MEXC facilita la maximización de tu potencial cripto. A continuación se muestran las cuatro formas principales en que puedes aprovechar al máximo tus tokens de Bitcoin

  • Explora el mercado spot de MEXC

    Explora el mercado spot de MEXC

    Opera más de 2,800 tokens con tarifas ultrabajas.

    Trading de futuros

    Trading de futuros

    Opera con un apalancamiento de hasta 500x y una gran liquidez.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Haz staking de tokens y gana increíbles airdrops.

    Premercado MEXC

    Premercado MEXC

    Compra y vende nuevos tokens antes de su listado oficial.

Operar con tarifas extremadamente bajas en MEXC

Comprar Derive (DRV) en MEXC se traduce en más valor por tu dinero. Como una de las plataformas de criptomonedas con las tarifas más bajas del mercado, MEXC te ayuda a reducir costos desde tu primera operación.

Tarifas de trading spot:
--
Maker
--
Taker
Tarifas de trading de futuros:
--
Maker
--
Taker

Consulta las tarifas de trading competitivas de MEXC

Además, puedes operar al contado una selección de tokens sin ninguna tarifa a través del Festival de 0 Tarifas de MEXC.

Qué es Derive (DRV)

Derive Protocol is a permissionless, self-custodial settlement layer for options, perps, and spot on Derive Chain (OP Stack). Derive Exchange is the matching venue and UI that routes and settles trades to the Protocol.

Derive Recurso

Para conocer Derive más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Libro blanco
Sitio Web Oficial Derive
Explorador de bloques

Categoría :

Arbitrum EcosystemBase EcosystemBase Native

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre Derive

Última actualización de la página: 2026-08-12 06:13:56 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para Derive (DRV)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
02-11 14:20:00Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
02-10 18:39:21Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
02-04 11:04:00Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
02-04 00:48:00Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
02-01 01:12:00Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
01-28 07:44:00Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally

Explorar más sobre Derive

DRV USDT (trading de futuros)

Abre posiciones long o short de DRV con apalancamiento. Explora el trading de futuros DRVUSDT en MEXC y aprovecha los movimientos del mercado.

Opera Derive (DRV) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Derive en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
DRV/USDT
€0.0834114
€0.0834114€0.0834114
-2.37%
569.90K (USDT)

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AI Router Protocol

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AIR

€0.00000
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0.00%

up

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UPROBINHOOD

€0.256452
€0.256452€0.256452

+198.20%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

€0.3345056
€0.3345056€0.3345056

-8.72%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

€0.012685
€0.012685€0.012685

-20.05%

AurumX

AurumX

UMX

€0.1073882
€0.1073882€0.1073882

-28.55%

Top al alza

Las principales subidas de criptomonedas de hoy

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

€0.000382528
€0.000382528€0.000382528

+67.84%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

€0.0058394
€0.0058394€0.0058394

+50.88%

Aether Network

Aether Network

AET

€0.01075
€0.01075€0.01075

+19.04%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

€2.499418
€2.499418€2.499418

+20.09%

Myros

Myros

MY

€0.010234
€0.010234€0.010234

+16.66%

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Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.

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