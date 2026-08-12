Precio de Derive hoy

El precio actual de Derive (DRV) hoy es € 0.09702, con una variación del 2.43% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DRV a EUR es € 0.09702 por DRV.

Derive actualmente está en el puesto #268 por capitalización de mercado en € 71.56M, con un suministro circulante de 737.53M DRV. Durante las últimas 24 horas, DRV cotiza entre € 0.09468 (bajo) y € 0.10229 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0.48144870015675834, mientras que el mínimo histórico fue € 0.0105092436410817024.

En el corto plazo, DRV experimentó un cambio de -0.17% en la última hora y de -4.51% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 56.26K.

Información del mercado de Derive (DRV)

Puesto No.268 Cap de mercado € 71.56M€ 71.56M € 71.56M Volumen (24H) € 56.26K€ 56.26K € 56.26K Cap. de mercado totalmente diluida € 145.53M€ 145.53M € 145.53M Suministro de Circulación 737.53M 737.53M 737.53M Suministro máx. 1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000 Suministro total 1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000 Tasa de circulación 49.16% Blockchain pública ETH

La capitalización de mercado actual de Derive es de € 71.56M, con un volumen de trading en 24 horas de € 56.26K. El suministro circulante de DRV es de 737.53M, con un suministro total de 1500000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 145.53M.