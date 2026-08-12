Precio de Derive(DRV)
El precio actual de Derive (DRV) hoy es € 0.09702, con una variación del 2.43% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DRV a EUR es € 0.09702 por DRV.
Derive actualmente está en el puesto #268 por capitalización de mercado en € 71.56M, con un suministro circulante de 737.53M DRV. Durante las últimas 24 horas, DRV cotiza entre € 0.09468 (bajo) y € 0.10229 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0.48144870015675834, mientras que el mínimo histórico fue € 0.0105092436410817024.
En el corto plazo, DRV experimentó un cambio de -0.17% en la última hora y de -4.51% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 56.26K.
No.268
49.16%
ETH
La capitalización de mercado actual de Derive es de € 71.56M, con un volumen de trading en 24 horas de € 56.26K. El suministro circulante de DRV es de 737.53M, con un suministro total de 1500000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 145.53M.
-0.17%
-2.42%
-4.51%
-4.51%
Siga los cambios de precios de Derive para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:
|Período
|Cambio (EUR)
|Cambio (%)
|Hoy
|€ -0.002078
|-2.42%
|30 Días
|€ +0.05702
|+142.55%
|60 Días
|€ +0.05702
|+142.55%
|90 Días
|€ +0.05702
|+142.55%
Hoy, DRV registró un cambio de € -0.002078 (-2.42%), reflejando su última actividad en el mercado.
En los últimos 30 días, el precio cambió € +0.05702 (+142.55%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.
Ampliando la vista a 60 días, DRV experimentó un cambio de € +0.05702 (+142.55%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.
Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € +0.05702 (+142.55%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.
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Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de Derive, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.
Sentimiento general actual en el mercado de DRV: alcista, alcista 55% | bajista 45%;
|Dimensión del indicador
|Conclusión del modelo
|Proporción/umbral
|Explicación sencilla
|KDJ
|Cruz de la muerte
|K < D
|El impulso a corto plazo se está enfriando, la temperatura baja.
|StochRSI
|20‑80
|Zona neutral
|Ritmo normal, sin señales extremas.
|Grupo MA
|5‑6 Comprar
|60‑80% Compra
|La mayoría de las MAs apuntando hacia arriba, alineación alcista dominante.
|MACD
|Cruz dorada
|DIF > DEA
|Está surgiendo un impulso alcista.
|Grupo EMA
|5‑6 Comprar
|60‑80% Compra
|La mayoría de las MAs apuntando hacia arriba, alineación alcista dominante.
|BOLL (20,2)
|Inferior ≤ Precio ≤ Medio
|Entre la banda inferior y la banda media
|Relativamente débil, pero no extremo.
|RSI (14)
|Neutral
|30‑70
|Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
|Punto de pivote
|S1 ≤ Precio < Pivote
|Entre S1‑Pivote
|Acaba de dejar el pivote central, posición moderadamente baja.
DRV_USDT está operando en el período de 4 horas a un nivel de 0,09521. El precio se encuentra por encima del punto clave S1, situado en 0,0951, mientras que la resistencia central está fijada en 0,0966. Actualmente, la estructura del mercado se sitúa entre el límite inferior del rango y el eje central, donde los compradores y vendedores disputan el control sobre el precio dentro de este estrecho espacio. Sin embargo, el precio aún no ha logrado superar de manera efectiva la resistencia central para confirmar claramente la dirección de la tendencia. El conjunto de medias móviles a corto plazo muestra una configuración favorable para las compras, con los indicadores EMA apuntando simultáneamente hacia la dirección alcista. Además, el MACD ha formado una señal de cruce alcista, lo que refleja una mayor intensidad de compra en el corto plazo. Por otro lado, el RSI se mantiene en una zona neutra, mientras que los indicadores rápidos y lentos presentan cierta divergencia. La volatilidad permanece baja, mostrando un patrón de oscilación limitada, y la concentración de la fuerza impulsora es insuficiente, sin señales claras de un impulso significativo y sostenido en una sola dirección. El soporte cercano se ubica en 0,0951, a solo 0,00011 por encima del precio actual. Debajo, el punto clave S2 en 0,0940 ofrece una referencia más lejana. En el lado alcista, la primera resistencia se sitúa en 0,0977, a 0,00256 por encima del precio actual, mientras que el punto clave R2 en 0,0992 constituye un nivel de presión más distante. La distribución de los niveles clave presenta una simetría equilibrada tanto hacia arriba como hacia abajo.
Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.
Para 2040, el precio de Derive podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.
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Derive Protocol is a permissionless, self-custodial settlement layer for options, perps, and spot on Derive Chain (OP Stack). Derive Exchange is the matching venue and UI that routes and settles trades to the Protocol.
Para conocer Derive más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:
|Tiempo (UTC+8)
|Tipo
|Información
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