Información del precio (USD) de Unit Fartcoin (UFART)

Rango de precios en 24 horas: $ 0.365338 $ 0.365338 $ 0.365338 24H Mín $ 0.669522 $ 0.669522 $ 0.669522 24H Máx 24H Mín $ 0.365338$ 0.365338 $ 0.365338 24H Máx $ 0.669522$ 0.669522 $ 0.669522 Máximo Histórico $ 1.69$ 1.69 $ 1.69 Precio más bajo $ 0.365338$ 0.365338 $ 0.365338 Cambio de Precio (1H) -2.17% Cambio de Precio (1D) -39.16% Cambio de Precio (7D) -39.80% Cambio de Precio (7D) -39.80%

El precio en tiempo real de Unit Fartcoin (UFART) es de $0.388999. Durante las últimas 24 horas, UFART se ha operado entre un mínimo de $ 0.365338 y un máximo de $ 0.669522, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de UFART es de $ 1.69, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.365338.

En términos de rendimiento a corto plazo, UFART ha cambiado en un -2.17% en la última hora, -39.16% en 24 horas y -39.80% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Unit Fartcoin (UFART)

Cap de mercado $ 31.03M$ 31.03M $ 31.03M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 387.34M$ 387.34M $ 387.34M Suministro de Circulación 80.10M 80.10M 80.10M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Unit Fartcoin es de $ 31.03M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de UFART es de 80.10M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 387.34M.