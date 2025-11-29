Precio de Unit Pump hoy

El precio actual de Unit Pump (UPUMP) hoy es $ 0.0029028, con una variación del 3.91% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de UPUMP a USD es $ 0.0029028 por UPUMP.

Unit Pump actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 92,943,839, con un suministro circulante de 31.90B UPUMP. Durante las últimas 24 horas, UPUMP cotiza entre $ 0.00285399 (bajo) y $ 0.00308919 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00878431, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00228745.

En el corto plazo, UPUMP experimentó un cambio de -0.55% en la última hora y de +9.42% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Unit Pump (UPUMP)

Cap de mercado $ 92.94M$ 92.94M $ 92.94M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 2.91B$ 2.91B $ 2.91B Suministro de Circulación 31.90B 31.90B 31.90B Suministro total 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Unit Pump es de $ 92.94M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de UPUMP es de 31.90B, con un suministro total de 1000000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 2.91B.