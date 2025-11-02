WURK (WURK) Prisoplysninger (USD)

WURK (WURK) realtidsprisen er $0.00070269. I løbet af de sidste 24 timer har WURK handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00049528 og et højdepunkt på $ 0.00085147, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. WURKs højeste pris nogensinde er $ 0.00414195, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00008026.

Når det gælder kortsigtet performance, WURK har ændret sig med -2.75% i løbet af den sidste time, +18.44% i løbet af 24 timer og -74.28% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

WURK (WURK) Markedsinformation

Den nuværende markedsværdi på WURK er $ 694.53K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af WURK er 999.87M, med et samlet udbud på 999874002.809441. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 694.53K.