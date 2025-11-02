Metaplex (MPLX) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.221294 $ 0.221294 $ 0.221294 24H lav $ 0.227387 $ 0.227387 $ 0.227387 24H høj 24H lav $ 0.221294$ 0.221294 $ 0.221294 24H høj $ 0.227387$ 0.227387 $ 0.227387 All Time High $ 0.896784$ 0.896784 $ 0.896784 Laveste pris $ 0.02528374$ 0.02528374 $ 0.02528374 Prisændring (1H) +0.34% Prisændring (1D) +0.61% Prisændring (7D) +1.07% Prisændring (7D) +1.07%

Metaplex (MPLX) realtidsprisen er $0.223003. I løbet af de sidste 24 timer har MPLX handlet mellem et lavpunkt på $ 0.221294 og et højdepunkt på $ 0.227387, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MPLXs højeste pris nogensinde er $ 0.896784, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.02528374.

Når det gælder kortsigtet performance, MPLX har ændret sig med +0.34% i løbet af den sidste time, +0.61% i løbet af 24 timer og +1.07% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Metaplex (MPLX) Markedsinformation

Markedsværdi $ 127.89M$ 127.89M $ 127.89M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 223.10M$ 223.10M $ 223.10M Cirkulationsforsyning 573.23M 573.23M 573.23M Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Metaplex er $ 127.89M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MPLX er 573.23M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 223.10M.