MAGA Hat (MAGA) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: 24H lav $ 0.00000437 24H høj $ 0.00000448 All Time High $ 0.00073793 Laveste pris $ 0.00000425 Prisændring (1H) -0.03% Prisændring (1D) +1.04% Prisændring (7D) -3.72%

MAGA Hat (MAGA) realtidsprisen er $0.00000444. I løbet af de sidste 24 timer har MAGA handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00000437 og et højdepunkt på $ 0.00000448, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MAGAs højeste pris nogensinde er $ 0.00073793, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00000425.

Når det gælder kortsigtet performance, MAGA har ændret sig med -0.03% i løbet af den sidste time, +1.04% i løbet af 24 timer og -3.72% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

MAGA Hat (MAGA) Markedsinformation

Markedsværdi $ 1.82M Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 1.83M Cirkulationsforsyning 410.29B Samlet Udbud 413,340,042,866.44934

Den nuværende markedsværdi på MAGA Hat er $ 1.82M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MAGA er 410.29B, med et samlet udbud på 413340042866.44934. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.83M.