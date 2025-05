ZEC

Zcash is a cryptocurrency that grew out of the Zerocoin project, aimed at improving anonymity for Bitcoin users. The Zerocoin protocol was initially improved and transformed into Zerocash, which thus yielded the Zcash cryptocurrency in 2016. The founder and CEO of Zcash is Zooko Wilcox-O'Hearn. Its founding team includes cryptographer Matthew D. Green from Johns Hopkins University. Roger Ver was one of Zcash's initial investors.

SıralamaNo.83

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı0.0002%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)588.89%

Dövriyyə Təklifi16,717,818.87835043

Maksimum Təklif21,000,000

Ümumi Təchizat16,717,818.87835043

Dövriyyə Faizi0.796%

Buraxılış Tarixi2016-10-01 00:00:00

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi5941.7998046875,2016-10-29

Ən Aşağı Qiymət15.96914388442235,2024-07-05

İctimai BlokçeynZEC

