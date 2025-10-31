Bugünkü canlı Anoma qiyməti 0.03396 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində XAN / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də XAN qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Anoma qiyməti 0.03396 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində XAN / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də XAN qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Anoma qiyməti(XAN)

1 XAN / USD Canlı Qiyməti:

+6,15%1D
USD
Anoma (XAN) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 10:07:35 (UTC+8)

Anoma (XAN) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
24 saat Aşağı
24 saat Yüksək

-3,69%

+6,15%

-17,09%

-17,09%

Anoma (XAN) canlı qiyməti $ 0,03396. XAN son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,03113 və ən yüksək $ 0,0379 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. XAN üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,2551582195617884, ən aşağı qiyməti isə $ 0,02529599016007131 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, XAN son bir saat ərzində -3,69%, 24 saat ərzində +6,15% və son 7 gündə isə -17,09% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Anoma (XAN) Bazar Məlumatları

No.337

25,00%

0,01%

ETH

Anoma üzrə cari Bazar Dəyəri $ 84,90M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 1,04M təşkil edir. XAN üzrə dövriyyədə olan təklif 2,50B, ümumi təklif isə 10000000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 339,60M təşkil edir.

Anoma (XAN) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Anoma qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,0019687+6,15%
30 Gün$ -0,08154-70,60%
60 Gün$ -0,01604-32,08%
90 Gün$ -0,01604-32,08%
Bugünkü Anoma Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün XAN $ +0,0019687 (+6,15%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Anoma 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,08154 (-70,60%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Anoma 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə XAN $ -0,01604 (-32,08%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Anoma 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ -0,01604 (-32,08%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Anoma (XAN) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Anoma Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Anoma (XAN) Nədir?

Anoma is the decentralized OS powering a unified app layer for all of Web3. With Anoma, developers can write one app that works across any chain. Anoma frees developers from infrastructure complexity so they can focus on what matters: building apps and experiences people love. It introduces a next-gen intent-centric architecture optimized for app development and UX, powering Web3 to support a rich ecosystem of apps that can finally compete with the functionality and experience of Web2.

Anoma MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Anoma investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- XAN steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Anoma haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Anoma satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Anoma Qiymət Proqnozu (USD)

Anoma (XAN) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Anoma (XAN) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Anoma üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Anoma qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Anoma (XAN) Tokenomikası

Anoma (XAN) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. XAN tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Anoma (XAN) necə alınır?

Necə Anoma alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Anoma Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

XAN Aktivindən Yerli Valyutalara

Anoma Mənbəyi

Anoma haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi Anoma Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Anoma Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Anoma (XAN) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı XAN qiyməti 0,03396 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
XAN / USD cari qiyməti nədir?
XAN / USD cari qiyməti $ 0,03396 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Anoma üçün bazar dəyəri nədir?
XAN üçün bazar dəyəri $ 84,90M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
XAN aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
XAN aktivinin dövriyyədə olan təklifi 2,50B USD təşkil edir.
XAN üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
XAN ATH qiyməti olan 0,2551582195617884 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı XAN qiyməti (ATL) nədir?
XAN ATL qiyməti olan 0,02529599016007131 USD dəyərinə endi.
XAN ticarət həcmi nədir?
XAN üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 1,04M USD.
XAN bu il daha da yüksələcək?
XAN bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün XAN qiymət proqnozuna baxın.
Anoma (XAN) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

