POL is a next-generation token that can power a vast ecosystem of ZK-based L2 chains. It does that via a native re-staking protocol that allows POL holders to validate multiple chains and perform multiple roles on each of those chains, turning POL into a hyperproductive token.

SıralamaNo.43

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı0.0006%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)1.06%

Dövriyyə Təklifi10,433,733,272.166595

Maksimum Təklif0

Ümumi Təchizat10,433,733,272.166595

Dövriyyə Faizi%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi1.285660815666811,2024-03-13

Ən Aşağı Qiymət0.15331252511554322,2025-04-07

İctimai BlokçeynETH

etfindex:mc_etfindex_sourceHüququi Xəbərdarlıq: Məlumatlar cmc tərəfindən təmin edilir və investisiya məsləhəti kimi qəbul edilməməlidir.