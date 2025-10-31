Bugünkü canlı NetX qiyməti 0.7143 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində NETX / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də NETX qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı NetX qiyməti 0.7143 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində NETX / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də NETX qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

NetX Logosu

NetX qiyməti(NETX)

1 NETX / USD Canlı Qiyməti:

$0,7144
$0,7144$0,7144
-3,09%1D
USD
NetX (NETX) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:44:41 (UTC+8)

NetX (NETX) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,7068
$ 0,7068$ 0,7068
24 saat Aşağı
$ 0,8204
$ 0,8204$ 0,8204
24 saat Yüksək

$ 0,7068
$ 0,7068$ 0,7068

$ 0,8204
$ 0,8204$ 0,8204

$ 1,9687184275031666
$ 1,9687184275031666$ 1,9687184275031666

$ 0,7426398391130029
$ 0,7426398391130029$ 0,7426398391130029

-0,17%

-3,09%

-21,55%

-21,55%

NetX (NETX) canlı qiyməti $ 0,7143. NETX son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,7068 və ən yüksək $ 0,8204 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. NETX üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 1,9687184275031666, ən aşağı qiyməti isə $ 0,7426398391130029 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, NETX son bir saat ərzində -0,17%, 24 saat ərzində -3,09% və son 7 gündə isə -21,55% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

NetX (NETX) Bazar Məlumatları

No.1076

$ 11,50M
$ 11,50M$ 11,50M

$ 262,75K
$ 262,75K$ 262,75K

$ 14,29M
$ 14,29M$ 14,29M

16,09M
16,09M 16,09M

20.000.000
20.000.000 20.000.000

20.000.000
20.000.000 20.000.000

80,47%

BSC

NetX üzrə cari Bazar Dəyəri $ 11,50M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 262,75K təşkil edir. NETX üzrə dövriyyədə olan təklif 16,09M, ümumi təklif isə 20000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 14,29M təşkil edir.

NetX (NETX) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün NetX qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,022779-3,09%
30 Gün$ -0,4244-37,28%
60 Gün$ +0,2143+42,86%
90 Gün$ +0,2143+42,86%
Bugünkü NetX Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün NETX $ -0,022779 (-3,09%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

NetX 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,4244 (-37,28%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

NetX 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə NETX $ +0,2143 (+42,86%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

NetX 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +0,2143 (+42,86%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

NetX (NETX) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi NetX Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

NetX (NETX) Nədir?

NetX: An AI-Powered Economic Network Driven by RWA, Bridging Blockchain and Real-World Value NetX is a next-generation blockchain ecosystem built on trusted computing and a Layer-1 secure network, designed to provide modular economic infrastructure. Powered by AI and the MCP protocol, it delivers intelligent support for dApps and financial activities. Within the NetX ecosystem, all projects can seamlessly use tokens backed by Real-World Assets (RWA) for payments and settlements, including regulated stablecoins, tokenized financial instruments, and real-world assets. NetX is creating a seamless connection between on-chain innovation and the real economy, driving the fusion of Web3 and the global value network.

NetX MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC NetX investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- NETX steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə NetX haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız NetX satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

NetX Qiymət Proqnozu (USD)

NetX (NETX) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? NetX (NETX) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? NetX üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

NetX qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

NetX (NETX) Tokenomikası

NetX (NETX) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. NETX tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

NetX (NETX) necə alınır?

Necə NetX alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım NetX Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

NETX Aktivindən Yerli Valyutalara

NetX Mənbəyi

NetX haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi NetX Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: NetX Haqqında Digər Suallar

Bugünkü NetX (NETX) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı NETX qiyməti 0,7143 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
NETX / USD cari qiyməti nədir?
NETX / USD cari qiyməti $ 0,7143 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
NetX üçün bazar dəyəri nədir?
NETX üçün bazar dəyəri $ 11,50M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
NETX aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
NETX aktivinin dövriyyədə olan təklifi 16,09M USD təşkil edir.
NETX üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
NETX ATH qiyməti olan 1,9687184275031666 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı NETX qiyməti (ATL) nədir?
NETX ATL qiyməti olan 0,7426398391130029 USD dəyərinə endi.
NETX ticarət həcmi nədir?
NETX üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 262,75K USD.
NETX bu il daha da yüksələcək?
NETX bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün NETX qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:44:41 (UTC+8)

NetX (NETX) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

NETX / USD Kalkulyatoru

Miqdar

NETX
NETX
USD
USD

1 NETX = 0,7143 USD

NETX Ticarəti Edin

NETX/USDT
$0,7144
$0,7144$0,7144
-3,13%

Bu gün MEXC-ə Qoşulun

-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya

