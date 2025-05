MOVE

Movement Network is an ecosystem of Modular Move-Based Blockchains that enables developers to build secure, performant, and interoperable blockchain applications, bridging the gap between Move and EVM ecosystems.

AdMOVE

SıralamaNo.139

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı0.0001%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)1.31%

Dövriyyə Təklifi2,550,000,000

Maksimum Təklif10,000,000,000

Ümumi Təchizat10,000,000,000

Dövriyyə Faizi0.255%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi1.448985144751115,2024-12-10

Ən Aşağı Qiymət0.15330707223453427,2025-05-06

İctimai BlokçeynETH

TəqdimatMovement Network is an ecosystem of Modular Move-Based Blockchains that enables developers to build secure, performant, and interoperable blockchain applications, bridging the gap between Move and EVM ecosystems.

Sektor

Sosial Media

etfindex:mc_etfindex_sourceHüququi Xəbərdarlıq: Məlumatlar cmc tərəfindən təmin edilir və investisiya məsləhəti kimi qəbul edilməməlidir.