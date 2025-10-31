Bugünkü canlı ZEROBASE qiyməti 0.1911 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində ZBT / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də ZBT qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı ZEROBASE qiyməti 0.1911 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində ZBT / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də ZBT qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

ZEROBASE (ZBT) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:08:56 (UTC+8)

ZEROBASE (ZBT) Qiymət Məlumatları (USD)

ZEROBASE (ZBT) canlı qiyməti $ 0,1911. ZBT son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,1834 və ən yüksək $ 0,2025 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. ZBT üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 1,1331922631579274, ən aşağı qiyməti isə $ 0,18415111240159893 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, ZBT son bir saat ərzində +1,00%, 24 saat ərzində +2,13% və son 7 gündə isə -25,76% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

ZEROBASE (ZBT) Bazar Məlumatları

No.553

$ 42,04M
$ 42,04M$ 42,04M

$ 2,28M
$ 2,28M$ 2,28M

$ 191,10M
$ 191,10M$ 191,10M

220,00M
220,00M 220,00M

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

22,00%

ETH

ZEROBASE üzrə cari Bazar Dəyəri $ 42,04M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 2,28M təşkil edir. ZBT üzrə dövriyyədə olan təklif 220,00M, ümumi təklif isə 1000000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 191,10M təşkil edir.

ZEROBASE (ZBT) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün ZEROBASE qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,003988+2,13%
30 Gün$ -0,0089-4,45%
60 Gün$ -0,0089-4,45%
90 Gün$ -0,0089-4,45%
Bugünkü ZEROBASE Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün ZBT $ +0,003988 (+2,13%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

ZEROBASE 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,0089 (-4,45%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

ZEROBASE 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə ZBT $ -0,0089 (-4,45%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

ZEROBASE 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ -0,0089 (-4,45%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

ZEROBASE (ZBT) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi ZEROBASE Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

ZEROBASE (ZBT) Nədir?

ZEROBASE is a decentralized cryptographic infrastructure network that enables verifiable off-chain computation using zero-knowledge proofs (ZKPs) and trusted execution environments (TEEs). It powers products like zkStaking, zkLogin, and ProofYield—bridging institutional DeFi, user privacy, and real-world asset strategies.

ZEROBASE MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC ZEROBASE investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- ZBT steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə ZEROBASE haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız ZEROBASE satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

ZEROBASE Qiymət Proqnozu (USD)

ZEROBASE (ZBT) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? ZEROBASE (ZBT) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? ZEROBASE üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

ZEROBASE qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

ZEROBASE (ZBT) Tokenomikası

ZEROBASE (ZBT) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. ZBT tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

ZEROBASE (ZBT) necə alınır?

Necə ZEROBASE alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım ZEROBASE Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

ZBT Aktivindən Yerli Valyutalara

ZEROBASE Mənbəyi

ZEROBASE haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi ZEROBASE Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: ZEROBASE Haqqında Digər Suallar

Bugünkü ZEROBASE (ZBT) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı ZBT qiyməti 0,1911 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
ZBT / USD cari qiyməti nədir?
ZBT / USD cari qiyməti $ 0,1911 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
ZEROBASE üçün bazar dəyəri nədir?
ZBT üçün bazar dəyəri $ 42,04M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
ZBT aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
ZBT aktivinin dövriyyədə olan təklifi 220,00M USD təşkil edir.
ZBT üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
ZBT ATH qiyməti olan 1,1331922631579274 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı ZBT qiyməti (ATL) nədir?
ZBT ATL qiyməti olan 0,18415111240159893 USD dəyərinə endi.
ZBT ticarət həcmi nədir?
ZBT üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 2,28M USD.
ZBT bu il daha da yüksələcək?
ZBT bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün ZBT qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:08:56 (UTC+8)

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

