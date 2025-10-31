Bugünkü canlı Boundless qiyməti 0.2084 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində ZKC / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də ZKC qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Boundless qiyməti 0.2084 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində ZKC / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də ZKC qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Boundless Logosu

Boundless qiyməti(ZKC)

1 ZKC / USD Canlı Qiyməti:

$0,2084
+1,06%1D
USD
Boundless (ZKC) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 10:09:49 (UTC+8)

Boundless (ZKC) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,1978
24 saat Aşağı
$ 0,2262
24 saat Yüksək

$ 0,1978
$ 0,2262
$ 2,1342961487062966
$ 0,10926744882772854
-1,14%

+1,06%

-14,00%

-14,00%

Boundless (ZKC) canlı qiyməti $ 0,2084. ZKC son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,1978 və ən yüksək $ 0,2262 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. ZKC üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 2,1342961487062966, ən aşağı qiyməti isə $ 0,10926744882772854 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, ZKC son bir saat ərzində -1,14%, 24 saat ərzində +1,06% və son 7 gündə isə -14,00% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Boundless (ZKC) Bazar Məlumatları

No.551

$ 41,88M
$ 1,18M
$ 208,40M
200,94M
--
1.000.000.000
ETH

Boundless üzrə cari Bazar Dəyəri $ 41,88M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 1,18M təşkil edir. ZKC üzrə dövriyyədə olan təklif 200,94M, ümumi təklif isə 1000000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 208,40M təşkil edir.

Boundless (ZKC) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Boundless qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,002186+1,06%
30 Gün$ -0,2398-53,51%
60 Gün$ -0,0916-30,54%
90 Gün$ -0,0916-30,54%
Bugünkü Boundless Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün ZKC $ +0,002186 (+1,06%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Boundless 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,2398 (-53,51%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Boundless 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə ZKC $ -0,0916 (-30,54%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Boundless 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ -0,0916 (-30,54%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Boundless (ZKC) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Boundless Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Boundless (ZKC) Nədir?

Boundless is the universal, permissionless zero-knowledge network that brings the power of ZK to every chain. Powered by RISC-V zkVMs and a novel, patented, cryptographic primitive called Proof of Verifiable Work (PoVW) which incentivizes a network of decentralized ZK miners with Zero Knowledge Coin ($ZKC), the protocol’s native token. Boundless’ tech was developed and launched by RISC Zero, innovators behind the first RISC-V zkVM; it provides scalable ZK proving to meet web3’s growing demand for ZK proofs from L1’s, L2’s, bridges, defi applications and more.

Boundless MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Boundless investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- ZKC steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Boundless haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Boundless satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Boundless Qiymət Proqnozu (USD)

Boundless (ZKC) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Boundless (ZKC) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Boundless üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Boundless qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Boundless (ZKC) Tokenomikası

Boundless (ZKC) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. ZKC tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Boundless (ZKC) necə alınır?

Necə Boundless alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Boundless Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

ZKC Aktivindən Yerli Valyutalara

Boundless Mənbəyi

Boundless haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi Boundless Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Boundless Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Boundless (ZKC) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı ZKC qiyməti 0,2084 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
ZKC / USD cari qiyməti nədir?
ZKC / USD cari qiyməti $ 0,2084 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Boundless üçün bazar dəyəri nədir?
ZKC üçün bazar dəyəri $ 41,88M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
ZKC aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
ZKC aktivinin dövriyyədə olan təklifi 200,94M USD təşkil edir.
ZKC üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
ZKC ATH qiyməti olan 2,1342961487062966 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı ZKC qiyməti (ATL) nədir?
ZKC ATL qiyməti olan 0,10926744882772854 USD dəyərinə endi.
ZKC ticarət həcmi nədir?
ZKC üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 1,18M USD.
ZKC bu il daha da yüksələcək?
ZKC bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün ZKC qiymət proqnozuna baxın.
Boundless (ZKC) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

