Bugünkü canlı LINEA qiyməti 0.01264 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində LINEA / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də LINEA qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

LINEA (LINEA) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:37:55 (UTC+8)

LINEA (LINEA) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,01205
$ 0,01205$ 0,01205
24 saat Aşağı
$ 0,0145
$ 0,0145$ 0,0145
24 saat Yüksək

$ 0,01205
$ 0,01205$ 0,01205

$ 0,0145
$ 0,0145$ 0,0145

$ 0,04657278430753583
$ 0,04657278430753583$ 0,04657278430753583

$ 0,007196492054667389
$ 0,007196492054667389$ 0,007196492054667389

+1,60%

+0,95%

-18,46%

-18,46%

LINEA (LINEA) canlı qiyməti $ 0,01264. LINEA son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,01205 və ən yüksək $ 0,0145 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. LINEA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,04657278430753583, ən aşağı qiyməti isə $ 0,007196492054667389 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, LINEA son bir saat ərzində +1,60%, 24 saat ərzində +0,95% və son 7 gündə isə -18,46% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

LINEA (LINEA) Bazar Məlumatları

No.180

$ 195,69M
$ 195,69M$ 195,69M

$ 1,61M
$ 1,61M$ 1,61M

$ 910,21M
$ 910,21M$ 910,21M

15,48B
15,48B 15,48B

72.009.990.000
72.009.990.000 72.009.990.000

72.009.990.000
72.009.990.000 72.009.990.000

21,50%

0,01%

LINEA

LINEA üzrə cari Bazar Dəyəri $ 195,69M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 1,61M təşkil edir. LINEA üzrə dövriyyədə olan təklif 15,48B, ümumi təklif isə 72009990000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 910,21M təşkil edir.

LINEA (LINEA) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün LINEA qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,0001189+0,95%
30 Gün$ -0,01345-51,56%
60 Gün$ +0,00764+152,80%
90 Gün$ +0,00764+152,80%
Bugünkü LINEA Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün LINEA $ +0,0001189 (+0,95%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

LINEA 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,01345 (-51,56%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

LINEA 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə LINEA $ +0,00764 (+152,80%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

LINEA 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +0,00764 (+152,80%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

LINEA (LINEA) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi LINEA Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

LINEA (LINEA) Nədir?

Linea is the Layer 2 built from first principles to strengthen Ethereum and the entire ETH economy. Every aspect of its design—from its productive ETH burn mechanics, and capital efficient native yield, to its underlying Ethereum-equivalent zk tech—amplifies the value and utility of Ethereum Mainnet. All of this is backed by the largest ecosystem fund in the space, managed by the most trusted Ethereum builders. With institutional-grade infrastructure, and deep integration across DeFi, Linea is the best chain for ETH capital, where every transaction and every block strengthens Ethereum.

LINEA MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC LINEA investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- LINEA steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə LINEA haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız LINEA satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

LINEA Qiymət Proqnozu (USD)

LINEA (LINEA) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? LINEA (LINEA) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? LINEA üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

LINEA qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

LINEA (LINEA) Tokenomikası

LINEA (LINEA) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. LINEA tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

LINEA (LINEA) necə alınır?

Necə LINEA alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım LINEA Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

LINEA Aktivindən Yerli Valyutalara

1 LINEA(LINEA) / VND
332,6216
1 LINEA(LINEA) / AUD
A$0,0192128
1 LINEA(LINEA) / GBP
0,0096064
1 LINEA(LINEA) / EUR
0,0108704
1 LINEA(LINEA) / USD
$0,01264
LINEA Mənbəyi

LINEA haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi LINEA Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: LINEA Haqqında Digər Suallar

Bugünkü LINEA (LINEA) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı LINEA qiyməti 0,01264 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
LINEA / USD cari qiyməti nədir?
LINEA / USD cari qiyməti $ 0,01264 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
LINEA üçün bazar dəyəri nədir?
LINEA üçün bazar dəyəri $ 195,69M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
LINEA aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
LINEA aktivinin dövriyyədə olan təklifi 15,48B USD təşkil edir.
LINEA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
LINEA ATH qiyməti olan 0,04657278430753583 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı LINEA qiyməti (ATL) nədir?
LINEA ATL qiyməti olan 0,007196492054667389 USD dəyərinə endi.
LINEA ticarət həcmi nədir?
LINEA üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 1,61M USD.
LINEA bu il daha da yüksələcək?
LINEA bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün LINEA qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:37:55 (UTC+8)

LINEA (LINEA) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
10-27 21:40:25Sektor Yenilikləri
CoinShares: Rəqəmsal aktiv investisiya məhsulları keçən həftə 921 milyon dollar xalis daxilolmalar gördü

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

