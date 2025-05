IMX

Immutable X is the first layer two (L2) scaling solution for non-fungible tokens (NFTs) on Ethereum, with instant trading, massive scalability and zero gas fees for minting and trading, all without compromising user or asset security. Immutable X is the most technically advanced solution for NFT scaling ever built, developed with StarkWare’s powerful STARK prover and rollup technology. The IMX token is the native ERC20 utility token of the Immutable X protocol, which users can earn by conducting pro-network activities such as trading, and which can be used to pay fees, perform governance or stake on the protocol.

SıralamaNo.71

Bazar Dəyəri$0,00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0,00

Bazar Payı0.0003%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)1,74%

Dövriyyə Təklifi1 841 869 206,3898141

Maksimum Təklif2 000 000 000

Ümumi Təchizat2 000 000 000

Dövriyyə Faizi0.9209%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi9.49739338704633,2021-11-26

Ən Aşağı Qiymət0,2021-11-05

İctimai BlokçeynETH

