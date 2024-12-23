سعر Polytrader by Virtuals (POLY)
سعر Polytrader by Virtuals (POLY) المباشر لليوم هو USD 0.0027949. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.78M. يتم تحديث سعر POLY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Polytrader by Virtuals الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 161.19K
- تغيير سعر Polytrader by Virtuals خلال اليوم هو -25.57%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 998.04M
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خلال اليوم، كان سعر Polytrader by Virtuals مقابل USD هو $ -0.000960656802337061 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Polytrader by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Polytrader by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Polytrader by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000960656802337061
|-25.57%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Polytrader by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+8.35%
-25.57%
-64.13%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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