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سعر Polytrader by Virtuals (POLY) المباشر لليوم هو USD 0.0027949 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.78M . يتم تحديث سعر POLY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Polytrader by Virtuals الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 161.19K - تغيير سعر Polytrader by Virtuals خلال اليوم هو -25.57% - لديه عرض متداول بقيمة USD 998.04M

أداء سعر Polytrader by Virtuals (POLY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Polytrader by Virtuals مقابل USD هو $ -0.000960656802337061 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Polytrader by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Polytrader by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Polytrader by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000960656802337061 -25.57% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Polytrader by Virtuals (POLY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Polytrader by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.002397$ 0.002397 $ 0.002397 24 ساعة مرتفع $ 0.00376464$ 0.00376464 $ 0.00376464 عالية طوال الوقت $ 0.023482$ 0.023482 $ 0.023482 تغير السعر (1 ساعة) +8.35% تغير السعر (1يوم) -25.57% تغير السعر (7 أيام) -64.13%

معلومات سوق Polytrader by Virtuals (POLY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: